Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин. Единственный гол за «Барселону» с пенальти забил Лионель Месси.