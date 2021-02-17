Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:00
Леванте
Атлетико
Футбол. Еврокубки
16.02
РБ Лейпциг
Ливерпуль
02
Футбол. Еврокубки
16.02
Барселона
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ницца
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен».

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин. Единственный гол за «Барселону» с пенальти забил Лионель Месси.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м календарном году подряд, повторив достижение бывшего нападающего «Реала» Рауля.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«ПСЖ» безжалостно размазал «Барсу» в гостях
«Лейпциг» подорвался на ошибках. Клопп почти в четвертьфинале
Кто побежит за сборную России в женской эстафете на ЧМ
Что не поделили тренеры биатлонной сборной России
Буффон признан лучшим голкипером XXI века
Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны»
Мбаппе подарил Хабибу футболку после хет-трика в ворота «Барсы»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь