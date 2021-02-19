Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Единственный представитель России в плей-офф еврокубков «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле проиграл загребскому «Динамо» (2:3). Нидерландский «Аякс» одержал гостевую победу над французским «Лиллем» (2:1), а ПСВ уступил «Олимпиакосу» (2:4). Бельгийский «Брюгге» на выезде сыграл вничью с киевским «Динамо» (1:1), а «Антверпен» дома уступил шотландскому «Рейнджерс» (3:4). Таким образом, нидерландцы за еврокубковую неделю набрали 0,4 балла, а бельгийцы — 0,2.
У России осталось 38,382 балла, у Нидерландов стало 37,200 балла, а у Бельгии — 36,500 балла. Португальский «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1 победил итальянский «Ювентус». «Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы сыграла вничью с английским «Арсеналом» (1:1), а «Брага» уступила итальянской «Роме» (0:2). Занимающая шестое место Португалия по итогам еврокубковой недели оторвалась от России на 0,6 балла.
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
В нынешнем сезоне Россию в еврокубках представляли шесть клубов, московское «Динамо» и «Ростов», не прошедшие квалификацию Лиги Европы в сумме принесли в копилку России 0,166 балла. Не вышедший из группы Лиги Европы ЦСКА набрал 0,500 балла, занявшие последние места в группе Лиги чемпионов «Локомотив» и «Зенит» принесли в таблицу коэффициентов 0,833 и 1,166 балла соответственно. «Краснодар» заработал 1,667 балла. За сезон-2020/21 российские клубы суммарно набрали 4,333 балла, в активе Нидерландов 7,200 балла, Бельгии — 6,000 баллов.