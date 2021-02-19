Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Единственный представитель России в плей-офф еврокубков «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле проиграл загребскому «Динамо» (2:3). Нидерландский «Аякс» одержал гостевую победу над французским «Лиллем» (2:1), а ПСВ уступил «Олимпиакосу» (2:4). Бельгийский «Брюгге» на выезде сыграл вничью с киевским «Динамо» (1:1), а «Антверпен» дома уступил шотландскому «Рейнджерс» (3:4). Таким образом, нидерландцы за еврокубковую неделю набрали 0,4 балла, а бельгийцы — 0,2.

У России осталось 38,382 балла, у Нидерландов стало 37,200 балла, а у Бельгии — 36,500 балла. Португальский «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1 победил итальянский «Ювентус». «Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы сыграла вничью с английским «Арсеналом» (1:1), а «Брага» уступила итальянской «Роме» (0:2). Занимающая шестое место Португалия по итогам еврокубковой недели оторвалась от России на 0,6 балла.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.