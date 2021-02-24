Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.02
Лацио
Бавария
14
Футбол. Еврокубки
23.02
Атлетико
Челси
01
Футбол. Зарубежный
23.02
Лидс
Саутгемптон
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Вольфсбергер
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Эльче
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
01:17 (мск), источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 24 февраля. Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Мяч на 68-й минуте ударом в падении через себя забил Оливье Жиру. Сначала бригада арбитров отменила гол, так как посчитала, что Жиру находился в офсайде. Однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) судьи изменили решение и засчитали взятие ворот. Жиру стал самым возрастным футболистом «Челси», забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов, французский форвард отличился в возрасте 34 лет 146 дней.

Ответный матч из-за перебора желтых карточек пропустят полузащитники «Челси» Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, которая изначально должна была пройти в Мадриде, была перенесена в Бухарест. Изменение места проведения матча связано с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции.

«Атлетико» и «Челси» провели восьмой матч друг с другом. В предыдущих семи встречах команды трижды сыграли вничью и одержали по две победы. В прошлый раз «Атлетико» и «Челси» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда английская команда в гостях обыграла своего соперника, а домашний матч завершила вничью.

Ответный матч запланирован в Лондоне на 17 марта.

Атлетико
0:1
Первый тайм: 0:0
Челси
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ
«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП
Валерий Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Роману Еременко
УЕФА расследует инциденты на матче «Црвена Звезда» — «Милан»
При подготовке к ЧМ в Катаре погибли более 6 тысяч мигрантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь