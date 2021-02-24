«Челси» обыграл «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Мяч на 68-й минуте ударом в падении через себя забил Оливье Жиру. Сначала бригада арбитров отменила гол, так как посчитала, что Жиру находился в офсайде. Однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) судьи изменили решение и засчитали взятие ворот. Жиру стал самым возрастным футболистом «Челси», забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов, французский форвард отличился в возрасте 34 лет 146 дней.

Ответный матч из-за перебора желтых карточек пропустят полузащитники «Челси» Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1is1NCxjgDY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, которая изначально должна была пройти в Мадриде, была перенесена в Бухарест. Изменение места проведения матча связано с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции.

«Атлетико» и «Челси» провели восьмой матч друг с другом. В предыдущих семи встречах команды трижды сыграли вничью и одержали по две победы. В прошлый раз «Атлетико» и «Челси» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда английская команда в гостях обыграла своего соперника, а домашний матч завершила вничью.