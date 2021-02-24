«Челси» обыграл «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
ТАСС, 24 февраля. Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 24 февраля. Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мяч на 68-й минуте ударом в падении через себя забил Оливье Жиру. Сначала бригада арбитров отменила гол, так как посчитала, что Жиру находился в офсайде. Однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) судьи изменили решение и засчитали взятие ворот. Жиру стал самым возрастным футболистом «Челси», забившим гол в
Ответный матч
Встреча, которая изначально должна была пройти в Мадриде, была перенесена в Бухарест. Изменение места проведения матча связано с ограничениями поездок между странами
«Атлетико» и «Челси» провели восьмой матч друг с другом. В предыдущих семи встречах команды трижды сыграли вничью и одержали по две победы. В прошлый раз «Атлетико» и «Челси» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда английская команда в гостях обыграла своего соперника, а домашний матч завершила вничью.
Ответный матч запланирован в Лондоне на 17 марта.