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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Левандовски пропустит оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за травмы колена

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба из Мюнхена 30 марта.

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В ходе медицинского обследования у Левандовски было выявлено растяжение связок правого колена. Таким образом, польский футболист не сможет принять участие в обоих матчах четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», которые пройдут 7 и 13 апреля.

Левандовски был заменен во втором тайме матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже стало известно, что форвард пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии из-за повреждения колена и вернется в расположение «Баварии».

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