Левандовски пропустит оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за травмы колена
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели
В ходе медицинского обследования у Левандовски было выявлено растяжение связок правого колена. Таким образом, польский футболист не сможет принять участие в обоих матчах четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», которые пройдут 7 и 13 апреля.
Левандовски был заменен во втором тайме матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже стало известно, что форвард пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии