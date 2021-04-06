Судейская бригада Карасева рассудит «Аякс» и «Рому» в четвертьфинале Лиги Европы

Судейская бригада Карасева рассудит «Аякс» и «Рому» в четвертьфинале Лиги Европы

Назначены арбитры на первый матч ¼ финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой». Обслуживать встречу доверено российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым.