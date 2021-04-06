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12:05 (мск), источник: Sport24

Судейская бригада Карасева рассудит «Аякс» и «Рому» в четвертьфинале Лиги Европы

Назначены арбитры на первый матч ¼ финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой». Обслуживать встречу доверено российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

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Источник: Sport24

Помощники рефери — Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Отметим, что четвертый арбитр Алексей Кульбаков из Белоруссии.

Видеопомощник рефери — Виталий Мешков. Ассистент видеопомощника — Сергей Иванов.

Матч «Аякс» — «Рома» состоится 8 апреля. Начало — в 22:00 мск.

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