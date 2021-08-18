«Монако» с Головиным проиграл донецкому «Шахтеру» в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов
В первом матче раунда
Монако
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В первом матче раунда
На 19-й минуте встречи единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо. Бразилец протащил мяч в штрафную, обыграв нескольких защитников, и пробил в нижний угол.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 60 минут, его заменил Софьян Диоп.
Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).