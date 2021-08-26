«Зальцбург» и «Шериф» вышли в групповой этап футбольной Лиги чемпионов
По сумме двух матчей команды прошли датский «Брондбю» и хорватское «Динамо» соответственно.
По сумме двух матчей команды прошли датский «Брондбю» и хорватское «Динамо» соответственно.
ТАСС, 25 августа. Австрийский «Зальцбург» со счетом 2:1 на выезде обыграл датский «Брондбю» в ответном матче раунда
В составе победителей мячи забили Беньямин Шешко (4-я минута) и Бренден Эронсон (10). У проигравших отличился Андреас Макссё (62). Первая встреча завершилась победой «Зальцбурга» с таким же счетом.
В другом завершившемся матче загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с молдавским «Шерифом» со счетом 0:0. В первой встрече «Шериф» одержал победу (3:0). Команда из Молдавии впервые в истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа. Первый тур состоится