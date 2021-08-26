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00:38 (мск), источник: ТАСС

«Зальцбург» и «Шериф» вышли в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

По сумме двух матчей команды прошли датский «Брондбю» и хорватское «Динамо» соответственно.

Зальцбург
ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 25 августа. Австрийский «Зальцбург» со счетом 2:1 на выезде обыграл датский «Брондбю» в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

В составе победителей мячи забили Беньямин Шешко (4-я минута) и Бренден Эронсон (10). У проигравших отличился Андреас Макссё (62). Первая встреча завершилась победой «Зальцбурга» с таким же счетом.

В другом завершившемся матче загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с молдавским «Шерифом» со счетом 0:0. В первой встрече «Шериф» одержал победу (3:0). Команда из Молдавии впервые в истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа. Первый тур состоится 14—15 сентября, завершится групповой этап 8 декабря. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Брённбю
1:2
Первый тайм: 0:0
Зальцбург
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