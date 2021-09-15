Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Кубань
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бешикташ
Боруссия Д
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф
Шахтер Д
20
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Реал
Футбол. Первый дивизион
19:00
Олимп-Долгопрудный
Велес
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
31
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Томь
33
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
00
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
20
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа

И тут не может быть никаких оправданий!

Спартак
ЛегияЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Большую часть матча казалось, что «Спартак» может уступить такой «Легии» только из-за какой-то случайности, невероятного стечения обстоятельств. Потому что сейчас поляки и правда слабые, 16-е место в своей лиге — не какая-то аномалия, а отражающий реальное положение вещей факт. Так, дисциплинированные живчики-бегунки, не более.

Если взять 11 футболистов стартового состава «Спартака», то каждый из них выше классом своего оппонента. Даже бедовый Николай Рассказов, который после 70-й минуты был, конечно, чудовищен, но на протяжении двух третей держал уровень. Да даже вечно критикуемый Йоррит Хендрикс, вышедший на замену вместо получившего травму Романа Зобнина, на фоне ТАКОЙ «Легии» смотрелся мастерюгой — мяч двигал, атаки разводил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол казался делом времени. Квинси Промес что-то придумает, Джордан Ларссон зарешает, как в прошлом сезоне, Самюэль Жиго или Георгий Джикия воткнут после стандарта, Виктор Мозес проснется и покажет класс. Но, заметьте, о том, что «Спартак» додавит «Легию» за счет командных взаимодействий, нет ни слова — с ними действительно все было плохо. Но уж на индивидуальном классе точно дожмут, обернут в свою пользу один эпизод. Не дожали…

Что характерно, преимущество «Спартака» испарилось после 70-й минуты. Главного тренера Руя Виторию на пресс-конференции накануне матча вывел из себя вопрос про «физику» и самые легкие сборы, про которые якобы говорили футболисты красно-белых. Но факты таковы, что в последние 20 минут «Легия» оказалась быстрее, четче и конкретнее. Мысли о том, что все может закончиться плохо, стали проскакивать все чаще, ощущение надвигающейся беды крепло и крепло. И она случилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потому что поражение от настолько серой и посредственной «Легии» — это катастрофа. Подобные матчи — точка невозврата. Этим результатом Руй Витория, на мой взгляд, поставил крест на своих перспективах в «Спартаке». Удивлюсь, если португалец доработает до зимы. Он может, конечно, в понедельник взять три очка в дерби с таким же невразумительным ЦСКА, но это лишь отсрочит неизбежное.

А дальше все начнется по известному кругу. Новый тренер, новые надежды, разговоры игроков, что «теперь мы больше времени уделяем тактике/работе с мячом/»физике«/командным взаимодействиям» (нужное подчеркнуть), ждем реплику Рассказова, что вот теперь-то «Спартак» заиграл в нормальный футбол, не то что раньше. И так далее, продолжение истории вы знаете, конец — тоже. Эта музыка, кажется, будет вечной.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча с «Химками» почти все говорили, что встречи с «Легией» и ЦСКА станут определяющими. Что ж, стоит признать — та победа стала не началом выздоровления, а предсмертными конвульсиями. Увы.

Ну, а болельщикам остается разве что принести цветы на свежую могилку, где похоронены надежды на триумфальный юбилейный сезон. Боже, «Спартак» храни…

Автор: Дмитрий Гирин

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Легия
 Милонов назвал поддержку акции BLM легионерами «Зенита» причиной поражения от «Челси» в ЛЧ
Шарапова и Серена сделали совместные селфи. Неужели старой вражде конец
Руй Витория: Понимаю эмоции фанатов и благодарю их за поддержку
«Спартак» за два года проиграл пять матчей в еврокубках подряд
«Авангард» проиграл в гостях магнитогорскому «Металлургу»
Стало известно, сколько зрителей допустят на ЦСКА — «Спартак»
Николич считает группу «Локомотива» сильнейшей в Лиге Европы
«Шериф» принимает «Шахтер» в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь