Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от идущей 11-й Украины не изменился

«Локомотив», сыграв вничью с «Марселем» (1:1) в матче Лиги Европы, исключил вариант, при котором Россию в таблице могла бы обойти Украина. Очко, принесенное «Локомотивом», стало единственным для российских клубов на этой неделе. «Спартак» уступил «Легии» (0:1) в Лиге Европы, «Зенит» проиграл «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов.

Отрыв от Украины в итоге не изменился, так как украинские клубы в 1-м туре также набрали одно очко. Его принесло киевское «Динамо», сыграв вничью с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов. «Шахтер» стартовал в турнире с поражения от «Шерифа» (0:2), а «Заря» проиграла «Буде-Глимту» (1:3) в Лиге конференций.