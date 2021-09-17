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09:51 (мск), источник: Sports.Ru

Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от идущей 11-й Украины не изменился

Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 1-го тура группового этапа еврокубков.

Спартак
Зенит
ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Локомотив», сыграв вничью с «Марселем» (1:1) в матче Лиги Европы, исключил вариант, при котором Россию в таблице могла бы обойти Украина. Очко, принесенное «Локомотивом», стало единственным для российских клубов на этой неделе. «Спартак» уступил «Легии» (0:1) в Лиге Европы, «Зенит» проиграл «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов.

Отрыв от Украины в итоге не изменился, так как украинские клубы в 1-м туре также набрали одно очко. Его принесло киевское «Динамо», сыграв вничью с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов. «Шахтер» стартовал в турнире с поражения от «Шерифа» (0:2), а «Заря» проиграла «Буде-Глимту» (1:3) в Лиге конференций.

Суммарный текущий коэффициент России сейчас составляет 30,882, Украины — 30,400, а идущей на 9-м месте Шотландии — 31,300.

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Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
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