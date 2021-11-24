В «Спартаке» Руй Витория допустил четыре грубые ошибки. Но игроки еще могут его спасти

Болельщики «Спартака» надолго запомнят июнь 2021-го. За месяц до него команда с ударом Виктора Мозеса влетела в Лигу чемпионов, Зарема зашла и вышла из совета директоров. А в разгар лета журналистам представили нового тренера. И сразу пошло как-то не очень. Разумеется, Руй Витория даже не догадывался, что супруга владельца зарядит такой негатив в его сторону, но и сам ошибался с первого дня.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 24.11.2021, 18:30 Спартак - Наполи -

Во-первых, в «Спартак» он зашел без серьезных требований по составу, хотя было очевидно, что усиление для реализации его тренерских мыслей обязательно. Красно-белым для игры в четыре защитника до сих пор не хватает сильного правого защитник, и в любую схему недостает одного-двух центральных хавов. Но на первой пресс-конференции Витория заявил: «У “Спартака” на данный момент хороший и сыгранный коллектив». Короче говоря, Витория не поставил ультиматума по усилению состава, а еще неверно оценил его потенциал, и это его первая ошибка в России.

Во-вторых, у Доменико Тедеско был собственный медиаконсультант, который программировал немца на общение с прессой. Рассказывал, что, кто, где и когда про него говорит и пишет. Тедеско владел ситуацией в инфополе и не вел социальные сети. У Руя все наоборот. Информацию из медиа ему готовит пресс-служба «Спартака», а соцсети ведутся его же собственными SMM-специалистами. Только на первых порах они все завалили: сначала сделали видео, в котором Витория якобы изучает матч «Спартака», но на самом деле все заметили, что картинка — скрин, который не двигается, а потом в день пресс-конференции смонтировали и выложили тематическое видео, где по ходу использовались кадры из матча «Спартака» в Трнаве. Если коротко, то болельщиками это воспринималось как триггеры невнимательности к новому месту работы. Внешняя невовлеченность в дела команды на первых порах — ошибка номер два.

В-третьих, Витория ушел от схемы, которая приносила ему успех в «Бенфике», и не наладил позиционную атаку. На самом деле возможности «Спартака» в позиционке максимально скудны. Здесь надо оговориться, что построение качественной атаки без сильного центра невозможно, и Витория его действительно не получил, но тут уж третье вытекает из первого. Нужно было сразу занимать принципиальную позицию по усилению состава — тогда бы сейчас не надо было гадать. Тактические недоработки — третья ошибка.

В-четвертых, насколько мне известно, стиль управления коллективом от Витории — дистанция между ним и игроками. На самом деле так тоже можно, если тренер окружен футболистами с хорошей мотивацией, но в РПЛ с этим огромные проблемы. Руй абсолютно не прочувствовал, что в «Спартаке» есть футболисты, которых нужно тренировать персонально. С ними необходимо рвать дистанцию и много беседовать. Коуч «Спартака» так делать не стал. А теперь пересмотрите первый гол «Краснодара» в ворота «Спартака»: Джикия и Жиго сверхмедленно возвращаются в оборону после углового, Мозес бросается бежать за своим игроком, и краснодарцы легчайше разыгрывают ситуацию три в три. Если коротко: не адаптировал свои методы взаимодействия с игроками под РПЛ. Ошибка номер четыре.

Как и любой тренер, Витория нуждается в активном содействии руководства, но в спартаковском хаосе сейчас днем с огнем не найти понятной спортивной вертикали, не говоря уже о спортивной стратегии. Это ненормально. Спартаковское руководство, по сути, само создало образ угнетенного Витории, которому никого не привезли, не содействовали и все время увольняли через прессу.

Но это не отменяет того, что и сам Витория в «Спартаке» часто ошибался. Например, после 1:7 с «Зенитом» он признался, что не собирался так высоко играть, а значит, он попросту потерял в том матче команду.

При этом я не считаю, что четыре изложенные ошибки все предопределили. Абсолютно не так, спартаковское руководство поступило с Виторией не очень здорово. И это многое предопределило.

Но был ли Витория идеален? Конечно, нет. Четыре изложенные проблемы это подтверждают. Впрочем, идеальных людей (в том числе тренеров) я пока в жизни не встречал. Но у игроков «Спартака», думаю, еще есть шанс Руя спасти.

Две игры в Лиге Европы все решат. Захотят ли?