Матч «Реала» с «Сити» — в 11 ярких фактах. Незабываемо!

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Мы еще долго не забудем, что устроили «Реал» с «Манчестер Сити» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов!

Это матч, где самая доминирующая в штрафной команда Европы забила все три гола ударами из-за нее. Со штрафного после ошибки вратаря, с шикарной комбинацией и попаданием в девятку Фила Фодена, с неприлично изогнутой дугой от Йошко Гвардиола.

Это матч, где «Реалу» хватило 126 секунд, чтобы шокировать «Сити» на оставшийся тайм. Если «Сити» контролирует 99% игры, «Реал» втиснется в оставшийся процент и взломает тактическую крепость рикошетами.

Это матч, где маэстро Луке Модричу понадобилось семь минут и десяток касаний, чтобы снова разбросать по газону магию. Отбор в центре, рывок с мячом, предголевой пас. И это в 38 лет в ¼ финала Лиги чемпионов! Нужен контроль и обострение? Лучше звоните Луке.

Это матч, где есть собственный топ-3 голов, причем выбрать лучший невозможно. После каждого мелькала мысль — ну все, круче уже точно не будет!

Это матч, где «Сити» на пару минут превратился в «Эвертон» и играл по маршруту вратарь Ортега — вынос — голова Эрлинга Холанда. Как тебе такое, Шон Дайч?

Это матч, где сияла молодежь. Голы Родриго и Фодена, два ассиста Винисиуса, вполне зидан-страйк от Феде Вальверде. За этими ребятами будущее. Они играли элитно, но одновременно нагло и временами неосторожно (пятки на своей половине, ненужные финты) — точно получат от тренеров, но как же приятно на это смотреть.

Это матч, где Тони Кроос снова был самим собой (96% точных передач).

Это матч, где, оказывается, участвовал Эрлинг Холанд (и Джуд Беллингем — он спрятался в скобках с одним ударом, столько же и у Холанда). Зато у Эрлинга есть отбор, а у Джуда — впечатляющая статистика по разводу рук в стороны. Правда, обычно он делает такое после голов.

Это матч, после которого модель ожидаемых голов логично спросит: я для вас какая-то шутка?

Источник: Соцсети

Это матч с заслуженной номинацией на что-нибудь за лучшую драматургию. 0:1 ➡️ 2:1 ➡️ 2:3 ➡️ 3:3. Крышу сорвало сегодня не только у тех, кто смотрел, но и у «Сантьяго Бернабеу». А стадион-то повидал многое!

Это матч, который на 333% оправдал статус досрочного финала. Этой игре действительно были нужны еще 30 минут и серия пенальти. Вау. Выдыхаем и ждем продолжения в следующую среду!