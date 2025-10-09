УЕФА не будет менять формат Лиги чемпионов

По информации газеты Mundo Deportivo, изменения в Лиге чемпионов должны были заключаться в том, что на общем этапе 36 команд разобьют на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда провела бы по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы вышли бы в ⅛ финала, вторая восьмерка встретилась бы с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.