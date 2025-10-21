Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.30
П2
6.78
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
6.10
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.22
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
5.25
П2
12.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСВ
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
7.79
X
4.60
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.20
П2
1.90
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.50
П2
1.21
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Назван лучший игрок матча «Кайрат» — «Пафос» в Лиге чемпионов

Российский портал Flashscore определили лучших и худших игроков матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и кипрским «Пафосом», передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Напомним, игра прошла сегодня, 21 октября, на «Центральном» стадионе в Алматы и завершился со счётом 0:0, несмотря на ранее удаление форварда гостей Жуана Коррейя, который покинул поле уже на 4-й минуте встречи.

Лучшим игроком матча аналитики признали капитана «жёлто-чёрных» — центрального защитника сборной Беларуссии Александра Мартыновича, который получил оценку 8,2.

При этом УЕФА официально признал игроком встречи экс-защитника «Челси» и сборной Бразилии Давида Луиса, защищавшего цвета «Пафоса».

В составе соперника наивысший балл набрал коллега белоруса по амплуа — нидерландский центрбек Деррик Лукассен 7,7.

Худшим футболистом поединка стал бельгийский нападающий «Пафоса» Ландри Димата (5,7), которого заменили на 79-й минуте.

Низшую оценку среди представителей хозяев получили нападающие Дастан Сатпаев и Азамат Туякбаев — по 6,2.

Отметим, что несмотря на ничью, этот результат стал историческим — «Кайрат» набрал первый результативный балл в своём дебютном сезоне в главном еврокубке.