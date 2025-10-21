Назван лучший игрок матча «Кайрат» — «Пафос» в Лиге чемпионов

Напомним, игра прошла сегодня, 21 октября, на «Центральном» стадионе в Алматы и завершился со счётом 0:0, несмотря на ранее удаление форварда гостей Жуана Коррейя, который покинул поле уже на 4-й минуте встречи.
Лучшим игроком матча аналитики признали капитана «жёлто-чёрных» — центрального защитника сборной Беларуссии Александра Мартыновича, который получил оценку 8,2.
При этом УЕФА официально признал игроком встречи экс-защитника «Челси» и сборной Бразилии Давида Луиса, защищавшего цвета «Пафоса».
В составе соперника наивысший балл набрал коллега белоруса по амплуа — нидерландский центрбек Деррик Лукассен 7,7.
Худшим футболистом поединка стал бельгийский нападающий «Пафоса» Ландри Димата (5,7), которого заменили на 79-й минуте.
Низшую оценку среди представителей хозяев получили нападающие Дастан Сатпаев и Азамат Туякбаев — по 6,2.
Отметим, что несмотря на ничью, этот результат стал историческим — «Кайрат» набрал первый результативный балл в своём дебютном сезоне в главном еврокубке.