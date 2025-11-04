Анарбеков или Заруцкий: в «Кайрате» выбрали вратаря на игру с «Интером»

Игра четвертого тура общего этапа пройдет в Милане в ночь с 5 на 6 ноября и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.
«В “Кайрате” за последнее время не появилось новых травм, которые серьёзно бы повлияли на стартовый состав. Восстановились вратари Темирлан Анарбеков и Александр Заруцкий, но неоспоримое преимущество на стороне первого. И в целом есть разговоры, что Заруцкий покинет “Кайрат” по своему желанию из-за недостатка игровой практики. По игре с “Интером”: алматинцы сыграют по схеме 4−2−3−1, где основная роль по созданию голевых моментов у ворот Зоммера будет на Валерие Громыко, Жоржиньо и Дастане Сатпаеве», — пишет сайт.
После трёх туров «Интер» уверенно входит в пятёрку лучших команд общего этапа Лиги чемпионов. «Нерадзурри» демонстрируют безупречную форму: итальянцы обыграли в гостях амстердамский «Аякс» (2:0) и бельгийский «Юнион» (4:0), а дома не оставили шансов пражской «Спарте» (3:0). Примечательно, что только «Интер» и лондонский «Арсенал» пока не пропустили ни одного мяча в нынешнем розыгрыше турнира.
«Кайрат», напротив, переживает непростое начало кампании. Алматинцы уступили в гостях «Спортингу» (1:4), затем дома потерпели разгром от мадридского «Реала» (0:5) и сыграли вничью с кипрским «Пафосом» (0:0). После трёх туров команда Рафаэля Уразбахтина занимает 34-е место из 36 участников общего этапа.