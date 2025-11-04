Анарбеков или Заруцкий: в «Кайрате» выбрали вратаря на игру с «Интером»

«В “Кайрате” за последнее время не появилось новых травм, которые серьёзно бы повлияли на стартовый состав. Восстановились вратари Темирлан Анарбеков и Александр Заруцкий, но неоспоримое преимущество на стороне первого. И в целом есть разговоры, что Заруцкий покинет “Кайрат” по своему желанию из-за недостатка игровой практики. По игре с “Интером”: алматинцы сыграют по схеме 4−2−3−1, где основная роль по созданию голевых моментов у ворот Зоммера будет на Валерие Громыко, Жоржиньо и Дастане Сатпаеве», — пишет сайт.