«Кайрат» попросил УЕФА перенести матчи Лиги чемпионов в Астану: в Греции отреагировали

«“Олимпиакос” встретится с “Кайратом” в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, однако казахстанская команда подала запрос на изменение места проведения матча, запланированного на 9 декабря.



Причина связана с погодными условиями, которые ожидаются в Алматы в этот период — холодная погода может помешать нормальному проведению игры.



По этой причине “Кайрат” хочет провести встречу на “Астана Арене” — стадионе с искусственным покрытием и раздвижной крышей, что позволит провести матч в максимально комфортных условиях.



Это арена хорошо знакома “Олимпиакосу”, поскольку пирейская команда уже играла там ранее с местным клубом. А именно — 3 ноября 2016 года “красно-белые” сыграли с “Астаной” в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. В том матче принимал участие и нынешний капитан “Олимпиакоса” Панайотис Рецос.



Историческая встреча завершилась со счётом 1:1 — Деспотович вывел казахстанскую команду вперёд на 8-й минуте, а на 30-й минуте Себа сравнял счёт», — пишет издание.