«Кайрат» попросил УЕФА перенести матчи Лиги чемпионов в Астану: в Греции отреагировали

«Кайрат» решил сыграть матчи Лиги чемпионов в Астане
Ранее стало известно, что «Кайрат» подал в УЕФА запрос о переносе двух домашних матчей ЛЧ — с «Олимпиакосом» и «Брюгге» — в Астану.
«“Олимпиакос” встретится с “Кайратом” в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, однако казахстанская команда подала запрос на изменение места проведения матча, запланированного на 9 декабря.
Причина связана с погодными условиями, которые ожидаются в Алматы в этот период — холодная погода может помешать нормальному проведению игры.
По этой причине “Кайрат” хочет провести встречу на “Астана Арене” — стадионе с искусственным покрытием и раздвижной крышей, что позволит провести матч в максимально комфортных условиях.
Это арена хорошо знакома “Олимпиакосу”, поскольку пирейская команда уже играла там ранее с местным клубом. А именно — 3 ноября 2016 года “красно-белые” сыграли с “Астаной” в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. В том матче принимал участие и нынешний капитан “Олимпиакоса” Панайотис Рецос.
Историческая встреча завершилась со счётом 1:1 — Деспотович вывел казахстанскую команду вперёд на 8-й минуте, а на 30-й минуте Себа сравнял счёт», — пишет издание.
Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов
Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрала 1 очко, сыграв вничью с кипрским «Пафосом» при трёх поражениях от «Спортинга» (1:4), мадридского «Реала» (0:5) и «Интера» (1:2).
- 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
- 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
- 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
- 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00)