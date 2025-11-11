Ричмонд
«Кайрат» попросил УЕФА перенести матчи Лиги чемпионов в Астану: в Греции отреагировали

Греческое издание In.gr прокомментировало возможный перенос матча общего этапа Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и «Олимпиакосом» в Астану, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

«Кайрат» решил сыграть матчи Лиги чемпионов в Астане

Ранее стало известно, что «Кайрат» подал в УЕФА запрос о переносе двух домашних матчей ЛЧ — с «Олимпиакосом» и «Брюгге» — в Астану.

«“Олимпиакос” встретится с “Кайратом” в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, однако казахстанская команда подала запрос на изменение места проведения матча, запланированного на 9 декабря.

Причина связана с погодными условиями, которые ожидаются в Алматы в этот период — холодная погода может помешать нормальному проведению игры.

По этой причине “Кайрат” хочет провести встречу на “Астана Арене” — стадионе с искусственным покрытием и раздвижной крышей, что позволит провести матч в максимально комфортных условиях.

Это арена хорошо знакома “Олимпиакосу”, поскольку пирейская команда уже играла там ранее с местным клубом. А именно — 3 ноября 2016 года “красно-белые” сыграли с “Астаной” в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. В том матче принимал участие и нынешний капитан “Олимпиакоса” Панайотис Рецос.

Историческая встреча завершилась со счётом 1:1 — Деспотович вывел казахстанскую команду вперёд на 8-й минуте, а на 30-й минуте Себа сравнял счёт», — пишет издание.

Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрала 1 очко, сыграв вничью с кипрским «Пафосом» при трёх поражениях от «Спортинга» (1:4), мадридского «Реала» (0:5) и «Интера» (1:2).

  • 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
  • 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
  • 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
  • 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00)