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10:34 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» предоставил разъяснения полиции из-за разговоров Салаха по мобильному за рулем

ТАСС, 14 августа. Представители английского футбольного клуба «Ливерпуль» предоставили разъяснения полиции из-за того, что египетский форвард команды Мохаммед Салах разговаривал по мобильному телефону во время управления автомобилем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник: Reuters

В интернете появилась видеозапись, снятая возле домашней арены «Ливерпуля» после воскресной победы команды в национальном чемпионате над «Вест Хэмом» (4:0). На ролике видно, что Салах находится за рулем движущегося «Мерседеса» и при этом разговаривает по мобильному телефону. Запись была передана в полицию.

Пресс-атташе «Ливерпуля» прокомментировал ситуацию следующим образом: «После обсуждения с игроком мы поставили полицию в известность о том, что мы в курсе инцидента и обстоятельств, при которых он произошел. Мы обязательно обсудим это с игроком и будем держать ситуацию на контроле».

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне Салах забил 44 мяча в 52 матчах. Египтянин попал в расширенный список номинантов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола.

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