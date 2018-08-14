«Ливерпуль» предоставил разъяснения полиции из-за разговоров Салаха по мобильному за рулем
ТАСС, 14 августа. Представители английского футбольного клуба «Ливерпуль» предоставили разъяснения полиции
ТАСС, 14 августа. Представители английского футбольного клуба «Ливерпуль» предоставили разъяснения полиции
В интернете появилась видеозапись, снятая возле домашней арены «Ливерпуля» после воскресной победы команды в национальном чемпионате над «Вест Хэмом» (4:0). На ролике видно, что Салах находится за рулем движущегося «Мерседеса» и при этом разговаривает по мобильному телефону. Запись была передана в полицию.
В прошедшем сезоне Салах забил 44 мяча в 52 матчах. Египтянин попал в расширенный список номинантов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола.