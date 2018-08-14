«Ливерпуль» предоставил разъяснения полиции из-за разговоров Салаха по мобильному за рулем

Источник: Reuters

В интернете появилась видеозапись, снятая возле домашней арены «Ливерпуля» после воскресной победы команды в национальном чемпионате над «Вест Хэмом» (4:0). На ролике видно, что Салах находится за рулем движущегося «Мерседеса» и при этом разговаривает по мобильному телефону. Запись была передана в полицию.

Пресс-атташе «Ливерпуля» прокомментировал ситуацию следующим образом: «После обсуждения с игроком мы поставили полицию в известность о том, что мы в курсе инцидента и обстоятельств, при которых он произошел. Мы обязательно обсудим это с игроком и будем держать ситуацию на контроле».

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