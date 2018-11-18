Спортивный директор «Барселоны» не исключил возможность возвращения Неймара

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«Если мы решим, что Неймар нужен нам, несмотря на то, что он оскорбил нас, то возьмем его», — цитирует Сегуру газета Marca.

Ранее стало известно, что УЕФА заподозрил действующих чемпионов Франции в несоответствии правилам FFP и может применить санкции в клубу, вплоть до исключения из еврокубков.

В октябре президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу опроверг слухи о желании вернуть Неймара. Представители бразильского форварда летом 2017 года выкупили контракт игрока за рекордную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.