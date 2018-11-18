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21:46 (мск), источник: Р-Спорт

Спортивный директор «Барселоны» не исключил возможность возвращения Неймара

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спортивный директор «Барселоны» Пеп Сегура заявил, что бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в стан каталонского клуба, если в этом будет необходимость.

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Источник: Reuters

«Если мы решим, что Неймар нужен нам, несмотря на то, что он оскорбил нас, то возьмем его», — цитирует Сегуру газета Marca.

Ранее стало известно, что УЕФА заподозрил действующих чемпионов Франции в несоответствии правилам FFP и может применить санкции в клубу, вплоть до исключения из еврокубков.

В октябре президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу опроверг слухи о желании вернуть Неймара. Представители бразильского форварда летом 2017 года выкупили контракт игрока за рекордную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

По данным СМИ, существует вероятность возвращения Неймара в стан «сине-гранатовых». Cadena SER сообщало, что между бразильцем и президентом парижского клуба Нассером аль-Хелаифи существует договоренность, согласно которой руководство готово отпустить игрока летом следующего года за 220 миллионов евро.

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