Акции «Манчестер Юнайтед» выросли в цене на 6% после отставки Моуринью
Цена акций «Манчестер Юнайтед» выросла на шесть процентов после отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, сообщает The Independent.
Цена акций «Манчестер Юнайтед» выросла на шесть процентов после отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, сообщает The Independent.
Вчера, 18 декабря, стало известно об увольнении Моуринью. Исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона был назначен
Цена акций после отставки специалиста увеличилась до 18,39 $. В понедельник, 17 декабря, цена акций «красных дьяволов» составляла 17,30 $.
Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в таких командах, как «Порту», «Челси», миланский «Интер» и мадридский «Реал».