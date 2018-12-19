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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Акции «Манчестер Юнайтед» выросли в цене на 6% после отставки Моуринью

Цена акций «Манчестер Юнайтед» выросла на шесть процентов после отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, сообщает The Independent.

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Источник: Reuters

Вчера, 18 декабря, стало известно об увольнении Моуринью. Исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона был назначен Уле-Гуннар Сульшер, ранее работавший в «Мольде».

Цена акций после отставки специалиста увеличилась до 18,39 $. В понедельник, 17 декабря, цена акций «красных дьяволов» составляла 17,30 $.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в таких командах, как «Порту», «Челси», миланский «Интер» и мадридский «Реал».

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