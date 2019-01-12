Что смотреть в субботу: «Ливерпуль» после двух поражений и кубковая премьера Криштиану Роналду
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 12 января.
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 12 января.
12 января, суббота
В Англии в субботу нет
Что до «Арсенала», то ему осечки категорически противопоказаны. От зоны Лиги чемпионов он отстает на три очка, а впереди сложнейших отрезок, по ходу которого придется сыграть с «Челси», «Манчестер Сити» и в Кубке Англии с «МЮ». Перед лицом таких испытаний поклонников «канониров» и тренерский штаб, бесспорно, порадовало синхронное возвращение в строй Езила, Мустафи, Бельерина, Косьельни и Начо Монреаля. А с грядущим уходом Рэмси все, похоже, давно смирились.
Визит же «Ливерпуля» в гости к «Брайтону» интересен в свете сенсационного вылета красных из Кубка Англии. Понятно, что «чайки» не чета обидевшему Юргена Клоппа «Вулверхэмптону», и сейчас немец выставит оптимальный состав, но все равно интересно: как лидер отреагирует на случившуюся в понедельник неудачу? Тем более, она стала второй кряду после первой осечки в
Криштиану Роналду продолжает открывать для себя Италию. Да, с «Болоньей» он уже встречался и в сентябре помог «Ювентусу» обыграть одного из аутсайдеров голевой передачей на Матюиди (2:0). Однако то была серия А, а в субботу португалец должен дебютировать в Кубке Италии. И все это на фоне с новой силой заполыхавшего сексуального скандала. Еще недавно казалось, что он практически потушен, но с наступлением нового года вдруг разоткровенничалась одна из бывших подруг Роналду, а полиция
В Испании в субботу нам, прежде всего, интересна очередная игра «Валенсии» Дениса Черышева. Тем более, шансы россиянина попасть в стартовый состав «летучих мышей» весьма высоки. Главный конкурент нашего полузащитника Гонсаду Гедеш
Ничего страшного, впрочем, не произошло, ведь у «Валенсии» есть в запасе ответная домашняя игра, а приоритет — субботняя дуэль с «Вальядолидом» в чемпионате. Победа позволит сделать шаг в направлении еврокубковой зоны, тогда как осечка при нынешнем минимальном преимуществе над ближайшим соперником может отбросить к подвалу турнирной таблицы.
В субботу стоит обратить внимание на чемпионат Португалии, где нас ждет одно из самых жарких противостояний турнира между «Спортингом» и «Порту». Для занимающих четвертое место «львов» наступил судьбоносный момент, и от них зависит судьба интриги в национальном первенстве. Понятно, что
Между тем, «Порту» сейчас выглядит неуязвимым. Команда Сержиу Консейсау повторила национальный рекорд, выиграв 18 официальных матчей подряд. Действующий чемпион не знает осечек с 7 октября, когда во время предыдущего визита в Лиссабон уступил «Бенфике» (0:1). Плюс, оборону оторвавшегося от ближайшего преследователя на 6 очков лидера усилил великий и ужасный Пепе. Дебютирует ли он в субботу, или тренерский штаб не станет ломать работающий механизм, где отлично зарекомендовала себя пара Филипе — Эдер Милитау? Главный тренер в ходе предматчевой