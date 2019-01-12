Что смотреть в субботу: «Ливерпуль» после двух поражений и кубковая премьера Криштиану Роналду

Источник: Спорт-Экспресс

Что смотреть.

12 января, суббота

«Вест Хэм» — «Арсенал». 15.30. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Брайтон» — «Ливерпуль». 18.00. Стадион «Фалмер Стэдиум».

«Валенсия» — «Вальядолид». 18.15. Стадион «Месталья».

«Спортинг» — «Порту». 18.30. Стадион «Жозе Алваладе».

«Болонья» — «Ювентус». 22.45. Стадион «Ренато Даль’Ара».

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Пустеющий лазарет «канониров»

В Англии в субботу нет топ-матчей, однако игры с участием ведущих клубов по своему интересы. Наиболее интригующим, естественно, выглядит дерби «Вест Хэма» и «Арсенала». Прежде всего, это принципиальное соперничество. Не побеждавшие «канониров» уже три с половиной года «молотобойцы» при аншлаге настроены на реванш. Это в августе, когда Унаи Эмери выиграл у «Вест Хэма» 3:1, команда Мануэля Пеллегрини пребывала в кризисе. Сейчас же она закрепилась в середине таблицы и имеет неплохие перспективы для того, чтобы приблизиться к «большой шестерке». Хотя, шумиха вокруг якобы получившего баснословное предложение из Китая самого звездного игрока команды Арнаутовича нарушила спокойную в целом атмосферу. Клуб даже выступил с заявлением, суть которого сводится к тому, что австриец не продается.

Что до «Арсенала», то ему осечки категорически противопоказаны. От зоны Лиги чемпионов он отстает на три очка, а впереди сложнейших отрезок, по ходу которого придется сыграть с «Челси», «Манчестер Сити» и в Кубке Англии с «МЮ». Перед лицом таких испытаний поклонников «канониров» и тренерский штаб, бесспорно, порадовало синхронное возвращение в строй Езила, Мустафи, Бельерина, Косьельни и Начо Монреаля. А с грядущим уходом Рэмси все, похоже, давно смирились.

Визит же «Ливерпуля» в гости к «Брайтону» интересен в свете сенсационного вылета красных из Кубка Англии. Понятно, что «чайки» не чета обидевшему Юргена Клоппа «Вулверхэмптону», и сейчас немец выставит оптимальный состав, но все равно интересно: как лидер отреагирует на случившуюся в понедельник неудачу? Тем более, она стала второй кряду после первой осечки в премьер-лиге. Да и «Брайтон» совсем не прост. Достаточно вспомнить, как в первом круге на «Энфилде» все ограничилось единственным голом признанного на днях лучшим игроком Африки Мохамеда Салаха.

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Роналду спокоен

Криштиану Роналду продолжает открывать для себя Италию. Да, с «Болоньей» он уже встречался и в сентябре помог «Ювентусу» обыграть одного из аутсайдеров голевой передачей на Матюиди (2:0). Однако то была серия А, а в субботу португалец должен дебютировать в Кубке Италии. И все это на фоне с новой силой заполыхавшего сексуального скандала. Еще недавно казалось, что он практически потушен, но с наступлением нового года вдруг разоткровенничалась одна из бывших подруг Роналду, а полиция Лас-Вегаса планирует исследовать его ДНК по делу об изнасиловании. В прошлый раз пятикратный обладатель «Золотого мяча» стойко перенес информационную бурю, которая совершенно не сказалась на качестве игры звездного футболиста. Как все сложится на этот раз? Как заверил наставник «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри, его звездный подопечный спокоен, хорошо отдохнул и очень хорошо тренировался.

Куда полетят «летучие мыши»?

В Испании в субботу нам, прежде всего, интересна очередная игра «Валенсии» Дениса Черышева. Тем более, шансы россиянина попасть в стартовый состав «летучих мышей» весьма высоки. Главный конкурент нашего полузащитника Гонсаду Гедеш по-прежнему травмирован, и в середине недели Марселино Тораль не стал нагружать Черышева. В кубковом матче с хихонским «Спортингом» (1:2) Денис вышел на замену только после оказавшегося решающим гола соперника на 80-й минуте.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 19, 12.01.2019, 18:15 Валенсия - Вальядолид -

Ничего страшного, впрочем, не произошло, ведь у «Валенсии» есть в запасе ответная домашняя игра, а приоритет — субботняя дуэль с «Вальядолидом» в чемпионате. Победа позволит сделать шаг в направлении еврокубковой зоны, тогда как осечка при нынешнем минимальном преимуществе над ближайшим соперником может отбросить к подвалу турнирной таблицы.

«Львы» против рекорда «драконов»

В субботу стоит обратить внимание на чемпионат Португалии, где нас ждет одно из самых жарких противостояний турнира между «Спортингом» и «Порту». Для занимающих четвертое место «львов» наступил судьбоносный момент, и от них зависит судьба интриги в национальном первенстве. Понятно, что бело-зеленых в первую очередь интересуют собственные перспективы и конкретно ликвидация минимального отрыва от занимающих вторую и третью позицию «Браги» и «Бенфики». Но, так уж совпало, для этого им надо в фигуральном смысле убить «драконов».