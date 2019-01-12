Александр Глеб продолжит карьеру в БАТЭ

Для него это будет уже 21-й сезон в профессиональной карьере, стартовавшей в 1999 году в рядах борисовчан. Позже Александр Глеб играл в том числе за немецкий «Штутгарт», английский «Арсенал», испанскую «Барселону», завоевывал топ-трофеи.