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13:13 (мск), источник: Р-Спорт

Роналду покинул здание мадридского суда со словами «все прекрасно»

МАДРИД, 22 янв — РИА Новости, Елена Шестернина. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул здание суда Мадрида, который во вторник рассмотрел обвинения в отношении португальского форварда об уклонении от уплаты налогов.

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Источник: Reuters

Экс-форвард мадридского «Реала» сказал «все прекрасно», отвечая на вопросы журналистов.

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Роналду в рамках сделки с правосудием приговорен к 23 месяцам тюремного заключения условно, также он заплатит 18,8 миллиона евро и еще дополнительный штраф в размере 375 тысяч евро.

Испанская прокуратура предъявила португальскому футболисту обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год, сумма оценивается в 5,7 миллиона евро. В то время Роналду выступал в Испании за «Реал». Прокуратура потребовала приговорить его к 23 месяцам тюрьмы. Однако, как правило, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

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