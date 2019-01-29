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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Роббен может перейти в японский клуб «Токио»

«Токио» проявляет интерес к голландскому полузащитнику Арьену Роббену.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает The Japan Times.

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По данным источника, японский клуб рассматривает вариант с трансфером голландца следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с «Баварией». В этом случае хавбек достанется японцам бесплатно.

Ранее Роббен сообщил, что точно покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Интерес к игроку также проявляет «Интер».

35-летний Роббен перешёл в «Баварию» летом 2009 года за € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей. Ранее он выступал за «Гронинген», ПСВ и «Челси». За сборную Нидерландов сыграл 96 матчей и забил 37 голов.

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