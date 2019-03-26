«Арсенал» обыграл «Аль-Наср» в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся во вторник в Дубае (ОАЭ), завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. В составе «канониров» мячи забили Карл Дженкинсон (42-я минута), Александр Ляказетт (51), Тайрис Джон-Джулс (72). У соперников отличились Ронни Фернандес (14) и Халид Джалал (90).

За восемь туров до окончания чемпионата Англии «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков и на 16 баллов отставая от лидера — «Ливерпуля», который провел на игру больше.