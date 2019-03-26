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22:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» обыграл «Аль-Наср» в товарищеском матче

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» победили «Аль-Наср» из ОАЭ в контрольной игре.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся во вторник в Дубае (ОАЭ), завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. В составе «канониров» мячи забили Карл Дженкинсон (42-я минута), Александр Ляказетт (51), Тайрис Джон-Джулс (72). У соперников отличились Ронни Фернандес (14) и Халид Джалал (90).

За восемь туров до окончания чемпионата Англии «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков и на 16 баллов отставая от лидера — «Ливерпуля», который провел на игру больше.

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