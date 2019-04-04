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18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сын Зидана в воротах «Реала»: блат или заслуженная награда?

Одной из самых обсуждаемых футбольных тем в Испании (и не только) в последние дни стало появление в основе «Реала» на матч против «Уэски» (3:2) 20-летнего голкипера Люка Зидана, одного из четырех сыновей главного тренера «Королевского клуба».

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Источник: AFP 2019

Третий вратарь команды редко добирается до официальных игр, тем более, это был лишь второй матч «Королевского клуба» после возвращения французского специалиста, так что подобная ротация вызвала у общественности сильное удивление. Само собой, начались разговоры об отеческой протекции и блате — в то, что Люка заслужил право выйти в старте своей игрой или, как минимум, обстоятельствами, поверили немногие. Давайте разбираться.

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Травма Куртуа, отдых для Наваса

Во-первых, появление Зидана-младшего в воротах «Реала» выглядит нелогичным только на первый взгляд. В действительности же выбор в его пользу вполне объясним: Тибо Куртуа повредил бедро в недавних матчах за сборную Бельгии и до сих пор не тренируется с командой, а Кейлор Навас за прошлую неделю налетал почти 20 тысяч километров и в сумме провел в воздухе целые сутки, выбравшись на товарищеские встречи в Гватемалу и Коста-Рику. Французский специалист предоставил ему отдых перед первой и самой легкой из трех предстоящих игр за семь дней («Уэска», «Валенсия», «Эйбар») и поставил в состав на матч с последней командой ла лиги третьего вратаря.

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Второй матч в основе

Во-вторых, одна официальная игра за «Реал» в активе у Люка уже была — его дебют состоялся в заключительном туре минувшего чемпионата в гостях у «Вильярреала» (2:2). Тогда никому и в голову не пришло искать в этом подвох — ла лига уже проиграна, остался один матч, почему не дать шанс показать себя 20-летнему воспитаннику (Зидан-младший в мадридском клубе с шести лет). На этот раз ситуация повторилась, с той лишь разницей, что в теории «сливочные» еще могут стать чемпионами, но на практике сделать это будет крайне сложно: 13 очков отставания от лидирующей «Барсы» — это не шутки. Чем не повод для экспериментов с составом?

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Терпение и труд

В-третьих, стоит отметить терпение и упорство французского голкипера. Люка стал третьим вратарем «Реала» (после Наваса и Кико Касильи) перед началом сезона-2017/18. Дебютировал в августовском матче за трофей «Сантьяго Бернабеу» против «Фиорентины» (2:1), заменив во втором тайме Касилью и не пропустив ни одного мяча. Сезон полностью провел в «Кастилье», дубле «сливочных», изредка появляясь на скамейке запасных первой команды, пока не настал день игры с «желтой подводной лодкой».

Затем его отец покинул «Реал», команду возглавил Хулен Лопетеги, и когда в Мадрид приехали сразу два новых вратаря — Куртуа и Андрей Лунин, — показалось, что первым в списке на выход стоит именно Зидан. Однако украинский футболист отправился в аренду, а француз, оставшийся четвертым, просто вернулся в расположение «Кастильи», под крыло Сантьяго Солари.

Именно аргентинец привел его за собой, когда Лопетеги был уволен, а Касилья, устав сидеть за спиной у более именитых вратарей, зимой перешел в «Лидс». Так Люка вновь стал третьим, хоть и продолжал выступать за дубль, пока Куртуа с Навасом бились за место на ленточке «королевских» ворот. А затем, с уходом Солари, возвращением Зизу и паузой на игры сборных, получил свой шанс — и воспользовался им.

Ошибки и сэйвы

Спортивных заслуг у сына Зидана, действительно, пока не так много. Благодаря вполне традиционной для юного возраста нестабильности в сети легко можно найти как классные сэйвы французского вратаря, так и его жуткие ляпы. Вот примеры последних.

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А вот, например, один из самых памятных матчей с его участием: полуфинал юношеского Евро U-17 Франция — Бельгия и серия пенальти, в которой Зидан взял три удара соперников, при этом сам не реализовал свою попытку, исполнив «паненку» в перекладину.

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Через три дня после той встречи французы стали чемпионами Европы, разгромив в финале немцев (4:1).

Голкипер-плеймейкер

Хорошая игра ногами, точные и сильные передачи и любовь к возне с мячом, за которые тренер юношеской сборной Франции Жан-Клод Гинтини как-то раз назвал Люка «голкипером-плеймейкером», не всегда идут на пользу командной игре (см. видео с ляпами), но бесспорно указывают на прекрасную наследственность и футбольную преемственность поколений в семье Зиданов.

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Ему всего 20 — впереди долгая и, возможно, успешная карьера, которой ничуть не повредит немного отцовского доверия. Жорди Кройф, Паоло Мальдини и Дэйли Блинд не дадут соврать.

Реал
3:2
Первый тайм: 1:1
Уэска
Футбол, Испания, Тур 2931.03.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 49269 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданФрансиско Родригес
Голы
Франсиско Роман Иско(Браим Диас)25′
Кучо(Эсекиэль Авила)3′
Дани Себальос(Карим Бензема)62′
Хавьер Эчейта(Бордонадо Мойсес Гомес)74′
Карим Бензема(Марселу)89′
Составы команд
30Лука Зидан
13Роберто Сантамария
19Альваро Одриосола
2Мартин Мантовани
90′
12Марселу
3Хавьер Эчейта
4Серхио Рамос
14Хорхе Майораль Пулидо
48′
6Фернандес Иглесиас Начо
66′
21Янхель Эррера
24Дани Себальос
12Хави Галан
9Карим Бензема
6Бордонадо Мойсес Гомес
11Гарет Бэйл
23Дамиан Мусто
51′
22Франсиско Роман Иско
75′
17Кристиан Ривера
78′
15Федерико Вальверде
20Хуанпи Аньор
18Маркос Льоренте
79′
9Кучо
82′
7Мариано Диас
11Алекс Гальяр
21Браим Диас
64′
19Эсекиэль Авила
63′
17Лукас Васкес
22Энрик Гальего
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
9Фолы18
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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