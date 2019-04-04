Сын Зидана в воротах «Реала»: блат или заслуженная награда?

Третий вратарь команды редко добирается до официальных игр, тем более, это был лишь второй матч «Королевского клуба» после возвращения французского специалиста, так что подобная ротация вызвала у общественности сильное удивление. Само собой, начались разговоры об отеческой протекции и блате — в то, что Люка заслужил право выйти в старте своей игрой или, как минимум, обстоятельствами, поверили немногие. Давайте разбираться.
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Травма Куртуа, отдых для Наваса
Во-первых, появление Зидана-младшего в воротах «Реала» выглядит нелогичным только на первый взгляд. В действительности же выбор в его пользу вполне объясним: Тибо Куртуа повредил бедро в недавних матчах за сборную Бельгии и до сих пор не тренируется с командой, а Кейлор Навас за прошлую неделю налетал почти 20 тысяч километров и в сумме провел в воздухе целые сутки, выбравшись на товарищеские встречи в Гватемалу и Коста-Рику. Французский специалист предоставил ему отдых перед первой и самой легкой из трех предстоящих игр за семь дней («Уэска», «Валенсия», «Эйбар») и поставил в состав на матч с последней командой ла лиги третьего вратаря.
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Второй матч в основе
Во-вторых, одна официальная игра за «Реал» в активе у Люка уже была — его дебют состоялся в заключительном туре минувшего чемпионата в гостях у «Вильярреала» (2:2). Тогда никому и в голову не пришло искать в этом подвох — ла лига уже проиграна, остался один матч, почему не дать шанс показать себя 20-летнему воспитаннику (Зидан-младший в мадридском клубе с шести лет). На этот раз ситуация повторилась, с той лишь разницей, что в теории «сливочные» еще могут стать чемпионами, но на практике сделать это будет крайне сложно: 13 очков отставания от лидирующей «Барсы» — это не шутки. Чем не повод для экспериментов с составом?
Терпение и труд
В-третьих, стоит отметить терпение и упорство французского голкипера. Люка стал третьим вратарем «Реала» (после Наваса и Кико Касильи) перед началом сезона-2017/18. Дебютировал в августовском матче за трофей «Сантьяго Бернабеу» против «Фиорентины» (2:1), заменив во втором тайме Касилью и не пропустив ни одного мяча. Сезон полностью провел в «Кастилье», дубле «сливочных», изредка появляясь на скамейке запасных первой команды, пока не настал день игры с «желтой подводной лодкой».
Затем его отец покинул «Реал», команду возглавил Хулен Лопетеги, и когда в Мадрид приехали сразу два новых вратаря — Куртуа и Андрей Лунин, — показалось, что первым в списке на выход стоит именно Зидан. Однако украинский футболист отправился в аренду, а француз, оставшийся четвертым, просто вернулся в расположение «Кастильи», под крыло Сантьяго Солари.
Именно аргентинец привел его за собой, когда Лопетеги был уволен, а Касилья, устав сидеть за спиной у более именитых вратарей, зимой перешел в «Лидс». Так Люка вновь стал третьим, хоть и продолжал выступать за дубль, пока Куртуа с Навасом бились за место на ленточке «королевских» ворот. А затем, с уходом Солари, возвращением Зизу и паузой на игры сборных, получил свой шанс — и воспользовался им.
Ошибки и сэйвы
Спортивных заслуг у сына Зидана, действительно, пока не так много. Благодаря вполне традиционной для юного возраста нестабильности в сети легко можно найти как классные сэйвы французского вратаря, так и его жуткие ляпы. Вот примеры последних.
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А вот, например, один из самых памятных матчей с его участием: полуфинал юношеского Евро U-17 Франция — Бельгия и серия пенальти, в которой Зидан взял три удара соперников, при этом сам не реализовал свою попытку, исполнив «паненку» в перекладину.
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Через три дня после той встречи французы стали чемпионами Европы, разгромив в финале немцев (4:1).
Голкипер-плеймейкер
Хорошая игра ногами, точные и сильные передачи и любовь к возне с мячом, за которые тренер юношеской сборной Франции Жан-Клод Гинтини как-то раз назвал Люка «голкипером-плеймейкером», не всегда идут на пользу командной игре (см. видео с ляпами), но бесспорно указывают на прекрасную наследственность и футбольную преемственность поколений в семье Зиданов.
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Ему всего 20 — впереди долгая и, возможно, успешная карьера, которой ничуть не повредит немного отцовского доверия. Жорди Кройф, Паоло Мальдини и Дэйли Блинд не дадут соврать.