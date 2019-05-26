«Валенсия» победила «Барселону» и в восьмой раз стала обладателем Кубка Испании по футболу

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В составе победителей голы забили Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (74). В составе «Валенсии» обладателем трофея стал российский полузащитник Денис Черышев, выиграв первый титул за данный клуб. Россиянин не принимал участия в матче из-за травмы.

«Валенсия» в восьмой раз стала обладателем Кубка Испании. Рекорд турнира принадлежит «Барселоне», в активе которой 30 титулов, «Барселона» побеждала в четырех последних розыгрышах Кубка Испании. В предыдущий раз «Валенсия» выигрывала Кубок Испании в 2008 году, обыграв в финале «Хетафе», впервые футболисты «Валенсии» стали обладателями трофея в 1941 году.

Команды в четвертый раз в истории встретились в финале турнира. «Валенсия» выиграла во второй раз, впервые команда победила в 1954 году (3:0). В 1952-м и 1971-м победу одерживала «Барселона».

«Барселона» в шестой раз подряд играла в финале Кубка Испании, впервые за пять лет команде не удалось стать обладателем трофея. В прошлом году подопечные Эрнесто Вальверде в финале одержали победу над «Севильей» со счетом 5:0, в 2017 году — над «Алавесом» (3:1). В 2016 году футболисты «Барселоны» в дополнительное время обыграли «Севилью» (2:0), а в 2015 году со счетом 3:1 одержали победу над «Атлетиком». В 2014 году «Барселона» со счетом 1:2 уступила мадридскому «Реалу».