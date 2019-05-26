«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» £ 70 млн за де Лигта

Источник: Reuters

По информации издания, «МЮ» готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро). Таким образом английский клуб намерен превзойти предложение «Барселоны», которая также заинтересована в приобретении голландского защитника. Кроме того, «Юнайтед» предлагает де Лигту зарплату в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю и крупный гонорар агенту футболиста Мино Райоле.

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Как отмечает источник, «Барселона» отказалась платить Райоле 12 миллионов фунтов за проведение сделки. При этом утверждается, что Райола может манипулировать интересами «красных дьяволов», чтобы запросить у «сине-гранатовых» более выгодный контракт для своего клиента.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» прекратил борьбу за де Лигта из-за опасений относительно склонности футболиста к полноте, а «Барселона» уже согласовала с футболистом условия личного контракта.