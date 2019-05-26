«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» £ 70 млн за де Лигта
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал предложение амстердамскому «Аяксу» по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал предложение амстердамскому «Аяксу» по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail.
По информации издания, «МЮ» готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро). Таким образом английский клуб намерен превзойти предложение «Барселоны», которая также заинтересована в приобретении голландского защитника. Кроме того, «Юнайтед» предлагает де Лигту зарплату в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю и крупный гонорар агенту футболиста Мино Райоле.
Как отмечает источник, «Барселона» отказалась платить Райоле 12 миллионов фунтов за проведение сделки. При этом утверждается, что Райола может манипулировать интересами «красных дьяволов», чтобы запросить у «сине-гранатовых» более выгодный контракт для своего клиента.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» прекратил борьбу за де Лигта
Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, а «Аякс» стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Тоттенхэму».