Виллаш-Боаш возглавил «Марсель». Что он делал после «Зенита»?

Титулы Андре Виллаш-Боаша
- С «Порту»: чемпион Португалии-2010/11, обладатель Кубка Португалии-2010/11, обладатель Суперкубка Португалии-2010, победитель Лиги Европы-2010/11.
- С «Зенитом»: чемпион России-2014/15, обладатель Кубка России-2015/16, обладатель Суперкубка России-2015.
Работа с Халком в «Шанхай СИПГ»
Уходя из «Зенита» в 2016 году, Андре заявил, что хочет взять годичный перерыв в работе, отдохнуть от футбола, побыть с семьей и найти время для любимого хобби — быстрой езды.
Португалец сразу начал исполнять задуманные планы: побывал на «Гран-при Монако», отдохнул в родном Порту и на юге страны, попробовал свои силы в ралли Португалии.
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А потом Андре неожиданно уехал работать в Китай, хотя главным претендентом на Виллаш-Боаша считался «Вольфсбург». Португалец в ноябре 2016 года возглавил «Шанхай СИПГ», куда летом из «Зенита» перешел Халк. Тогда португальская пресса сообщала, что китайский клуб предложил тренеру 12 миллионов евро в год. На тот момент больше Виллаш-Боаша получали лишь четыре специалиста в мире: Марчелло Липпи, Хосеп Гвардьола, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.
Спустя год Андре покинул клуб, проиграв в финале Кубок Китая, заняв второе место в чемпионате и вылетев из розыгрыша Лиги чемпионов АФК в полуфинале.
Участие в ралли «Дакар-2018»
Португалец мог остаться в Китае, ему даже предлагали продлить контракт. Но не устоял перед возможностью поучаствовать в ралли «Дакар», которое стартовало 6 января 2018 года в Лиме. Это была его мечта. По словам Виллаш-Боаша, решение не было спонтанным, к этой гонке он готовился целый год. «Однажды я разговаривал со своим другом Алексом Дорингером, менеджером команды KTM, и он сказал, что для подготовки к “Дакару” требуется год и лучше присмотреться к классу внедорожников, — рассказывал Виллаш-Боаш. — Тогда я связался с “Овердрайвом”, и вот я здесь!».
«Овердрайв» — одна из основных команд «Тойоты» в ралли-рейдах. И Андре получил себе в штурманы опытнейшего мотогонщика Рубена Фарию, вице-чемпион «Дакара-2013».
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Ралли-рейд начинался для команды неплохо, после трех этапов она шла в пятом десятке — за высокие места португалец и так не боролся. Однако в ходе 4-го этапа Виллаш-Боаш пострадал в результате дорожного инцидента. Его экипаж угодил в аварию и не смог добраться до финиша. Сам Андре был госпитализирован, так как жаловался на боли в спине. После обследования команда приняла решение сняться с ралли-рейда.
Цель — тренировать еще пять лет
Недавно Андре Виллаш-Боаш, который внимательно следит за успехами «Зенита», дал интервью «СЭ». И на вопрос о том, когда вернется к работе, сообщил следующее: «Приму только то предложение, которое меня заинтересует и будет соответствовать моему стилю. Без каких-либо ограничений по странам. Так как следующие пять лет могут стать последними для меня в качестве тренера, хочу выбрать правильный вариант».
Когда «Зенит» завоевал чемпионство, Виллаш-Боаш поздравил команду на русском языке. «Зенит» чемпион! Молодец! — написал тренер в своем Инстаграме.
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Результаты «Марселя» в сезоне-2018/19
- Чемпионат Франции: 5-е место
- Лига Европы: 4-е место в группе
- Кубок Франции: 1/32 финала
- Кубок французской лиги: 1/8 финала