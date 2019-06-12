СМИ: «Манчестер Юнайтед» и Де Хеа ведут переговоры о новом контракте
Давид Де Хеа может остаться в «Манчестер Юнайтед», 28-летний голкипер ведет переговоры о новом контракте, сообщает Telegraph.
Давид Де Хеа может остаться в «Манчестер Юнайтед», 28-летний голкипер ведет переговоры о новом контракте, сообщает Telegraph.
Стороны пытались договориться полтора года, но до сих пор не пришли к соглашению. Давид намерен зарабатывать на уровне Алексиса Санчеса — 500 тысяч фунтов в неделю.
Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» могут дать вратарю 20 миллионов, чтобы он согласился на переход в летнее межсезонье в «ПСЖ», а не ушел бесплатно через год после окончания его контракта.
Давид Де Хеа в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «МЮ», в которых пропустил 63 мяча и 10 раз отыграл «на ноль».