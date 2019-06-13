Футбольный клуб «Реал» побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

По информации портала Transfermarkt, переход Менди обошелся «Реалу» в €48 млн. Этот трансфер стал пятым для клуба.
До этого «Реал» подписал контракты с бельгийцем Эденом Азаром («Челси», €100 млн), сербом Лукой Йовичем («Айнтрахт», €60 млн), а также бразильцами Родриго («Сантос», €45 млн) и Эдером Милитао («Порту», €50 млн).
Предыдущий рекорд был установлен летом 2009 года, когда в клуб перешли португалец Криштиану Роналду, бразилец Кака, испанец Хаби Алонсо и ряд других футболистов. Сумма трансферов составила около €260 млн.
«Реал» в прошедшем сезоне занял третье место в чемпионате Испании, набрав 68 очков. В Лиге чемпионов мадридский клуб в 1/8 финала проиграл голландскому «Аяксу» (2:1, 1:4).