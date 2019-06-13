Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Египет
Танзания
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Греция2
Армения3
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Италия2
Босния и Герцеговина1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Лихтенштейн0
Финляндия2
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Португалии выиграла Лигу наций
11Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020
09:12 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Реал» побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

ТАСС, 13 июня. Испанский футбольный клуб «Реал», подписав контракт с французским защитником «Лиона» Ферланом Менди, установил личный рекорд по затратам в течение одного трансферного окна. Сейчас общая сумма составляет €303 млн.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

По информации портала Transfermarkt, переход Менди обошелся «Реалу» в €48 млн. Этот трансфер стал пятым для клуба.

Читайте также
«Лион» подтвердил трансфер Менди в «Реал» за € 48 млн

До этого «Реал» подписал контракты с бельгийцем Эденом Азаром («Челси», €100 млн), сербом Лукой Йовичем («Айнтрахт», €60 млн), а также бразильцами Родриго («Сантос», €45 млн) и Эдером Милитао («Порту», €50 млн).

Предыдущий рекорд был установлен летом 2009 года, когда в клуб перешли португалец Криштиану Роналду, бразилец Кака, испанец Хаби Алонсо и ряд других футболистов. Сумма трансферов составила около €260 млн.

«Реал» в прошедшем сезоне занял третье место в чемпионате Испании, набрав 68 очков. В Лиге чемпионов мадридский клуб в 1/8 финала проиграл голландскому «Аяксу» (2:1, 1:4).

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Золушка из Миссури: клуб Тарасенко и Барбашева взял Кубок Стэнли
Что не так с Федором Чаловым в сборной России по футболу?
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов (видео)
Назван самый ценный игрок Кубка Стэнли
Черчесов определит Андрею Луневу меру спортивного наказания
Российский спортсмен получит серебро Олимпийских игр-2012
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь