Футбольный клуб «Реал» побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

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По информации портала Transfermarkt, переход Менди обошелся «Реалу» в €48 млн. Этот трансфер стал пятым для клуба.

До этого «Реал» подписал контракты с бельгийцем Эденом Азаром («Челси», €100 млн), сербом Лукой Йовичем («Айнтрахт», €60 млн), а также бразильцами Родриго («Сантос», €45 млн) и Эдером Милитао («Порту», €50 млн).

Предыдущий рекорд был установлен летом 2009 года, когда в клуб перешли португалец Криштиану Роналду, бразилец Кака, испанец Хаби Алонсо и ряд других футболистов. Сумма трансферов составила около €260 млн.