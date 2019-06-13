СМИ: Сульшер отказался от покупки Бэйла
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает нецелесообразным подписание нападающего «Реала» Гарета Бэйла, утверждает Evening Standard.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает нецелесообразным подписание нападающего «Реала» Гарета Бэйла, утверждает Evening Standard.
По информации СМИ, 46-летний норвежец планирует омолодить состав «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что 29-летний валлиец не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне Бэйл провел 42 матча за «сливочных», забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.