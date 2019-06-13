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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Сульшер отказался от покупки Бэйла

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает нецелесообразным подписание нападающего «Реала» Гарета Бэйла, утверждает Evening Standard.

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Источник: AP 2019

По информации СМИ, 46-летний норвежец планирует омолодить состав «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что 29-летний валлиец не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне Бэйл провел 42 матча за «сливочных», забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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