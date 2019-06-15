СМИ: «Арсенал» намерен продать Езила, Мустафи и Мхитаряна, чтобы накопить деньги для перестройки команды
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намерен перестроить команду в летнее трансферное окно.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намерен перестроить команду в летнее трансферное окно.
В его распоряжении имеются 45 миллионов фунтов стерлингов.
В первую очередь, испанский специалист желает расстаться с 30-летним немецким полузащитником Месутом Езилом. В его приобретении заинтересованы турецкие клубы, но их смущает трансферная цена в 30 миллионов, а также большая зарплата. Хавбек получает 350 тысяч в неделю.
Также «Арсенал» может продать Шкодрана Мустафи и Генриха Мхитаряна. На финансовых ограничениях «канониров» сказалось непопадание в Лигу чемпионов.