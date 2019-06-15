СМИ: «Арсенал» намерен продать Езила, Мустафи и Мхитаряна, чтобы накопить деньги для перестройки команды

В первую очередь, испанский специалист желает расстаться с 30-летним немецким полузащитником Месутом Езилом. В его приобретении заинтересованы турецкие клубы, но их смущает трансферная цена в 30 миллионов, а также большая зарплата. Хавбек получает 350 тысяч в неделю.