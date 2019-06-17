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18:56 (мск), источник: Sport24

«Лучше бы я умер, чем покинул “Рому”. Но я ухожу». Монолог Тотти, который взорвал Италию

Сегодня случилось то, о чем в Италии обсуждали последние пару недель. Франческо собрал пресс-конференцию в Риме: на ней Тотти испепелил цитатами руководство клуба, в котором провел 27 лет, и объявил об уходе.

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Основной посыл Франческо — сокращение полномочий и права голоса. Его не устраивало, что руководство не принимало во внимание его мнение — в частности, при выборе нового тренера и новой стратегии, с которой Тотти был не согласен, но не мог ни на что повлиять.

На прошлой неделе Франческо проигнорировал встречу в Лондоне между президентом Джеймсом Паллоттой, директором Франко Бальдини, генеральным директором Гвидо Фиенгой и новым тренером Паулу Фонсекой.

Тотти дебютировал за «Рому» в 1992 году и провел в клубе всю карьеру, которая закончилась в 2017-м. После этого он сразу получил должность в «Роме».

Sport24 собрал самые важные слова иконы «Ромы».

Примерно в 12:41 я отправил письмо генеральному директору, сообщив о своей отставке. Надеялся, что этот день никогда не настанет. Это сложнее, чем завершать карьеру. Для меня это как смерть. Лучше бы я умер, чем покинул «Рому». Но я ухожу.

В этом решении нет моей вины, потому что у меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был полностью вовлечен в проект. В первый год такое может случиться, во второй я осознал, что именно хочу делать, но мы никогда не собирались вместе, не помогали друг другу.

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Они знали о моих планах. Знали, что я хочу дать клубу. Но они никогда не хотели, чтобы я был здесь. Они исключали мое участие из каждого решения. Не было никакого смысла объяснять людям в Тригории (на базе «Ромы» — Sport24), что не так и что надо исправить. Это превращалось в пустую трату времени. Никто не слушал. Слушали только указания из Лондона.

Все знают, что меня заставили завершить карьеру. У меня был готовый контракт на роль директора на шесть лет. Я начал работу спокойно, поскольку понимал, что это совершенно другая сфера. Было много обещаний, но их так и не выполнили. Они знали, чего я хочу. Я работал ради «Ромы», но со временем понял, что нечестно предоставлять себя людям, которые не хотят меня видеть в клубе.

Их главная цель — вытеснить римлян из «Ромы». За последние восемь лет — с тех пор, как пришли американцы — они любым способом старались убрать нас. В конце концов, им это удалось.

Я не принимал участие в решении вопроса по Де Росси. Более того, еще в сентябре сказал нескольким менеджерам: если считаете, что это последний сезон для Даниэле в Риме, скажите ему об этом сразу, а не за два тура до конца сезона, как это было со мной. Даниэле — капитан «Ромы», его нужно уважать.

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Я никогда не говорил о деньгах и никогда ничего не просил. Не хотел управлять всеми процессами. Единственное, что было нужно — чтобы я мог приложить усилия к общему делу. Но если ни тренер, ни спортивный директор не звонит вам, то как это называется? Я не полетел в Лондон, потому что они предупредили меня о встрече за два дня. Тренера уже выбрали — что бы я там делал?

Я повторял: единственный тренер, способный преобразить «Рому» — это Конте. Михайлович, Де Дзерби, Гаттузо и Гасперини — то, что медиа приписывают их кандидатуры мне, — выдумки. Я разговаривал с Антонио много раз. Он дал зеленый свет, но потом произошли некоторые проблемы, и он передумал. Если бы пришел Конте, я бы остался. Но я бы остался, если бы мне просто позвонили, прежде чем выбрать нового тренера. На протяжении двух лет у меня не было прямых контактов с Паллоттой и Бальдини. Они никогда не звонили, не отправляли сообщений. Как бы вы себя чувствовали в этой ситуации?

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Если мне суждено вернуться в «Рому», то только при новом владельце. Если он поверит в меня, будет здорово.

Пресс-конференция Тотти транслировалась по всем медиаканалам Италии, кроме официальных ресурсов «Ромы».
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