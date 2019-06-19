Джампаоло назначен на пост главного тренера ФК «Милан»
ТАСС, 19 июня. Марко Джампаоло возглавил итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Марко Джампаоло возглавил итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает
Контракт 51-летнего итальянского специалиста с миланским клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущим главным тренером «Милана» был Дженнаро Гаттузо, в конце мая нынешнего года он принял решение покинуть клуб.
Отмечается, что официально Джампаоло вступит в должность с 1 июля.
Джампаоло начал тренерскую карьеру в 2000 году в штабе итальянского клуба «Пескара». Позднее он в различные годы возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Чезену», «Брешию» и «Эмполи». С 2016 по 2019 годы он занимал пост главного тренера «Сампдории».
В сезоне-2018/19 «Милан» под руководством Гаттузо занял пятое место в чемпионате Италии и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.