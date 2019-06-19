Джампаоло назначен на пост главного тренера ФК «Милан»

Контракт 51-летнего итальянского специалиста с миланским клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущим главным тренером «Милана» был Дженнаро Гаттузо, в конце мая нынешнего года он принял решение покинуть клуб.

Отмечается, что официально Джампаоло вступит в должность с 1 июля.

Джампаоло начал тренерскую карьеру в 2000 году в штабе итальянского клуба «Пескара». Позднее он в различные годы возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Чезену», «Брешию» и «Эмполи». С 2016 по 2019 годы он занимал пост главного тренера «Сампдории».