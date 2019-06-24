«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на футболиста ПСЖ Неймара

Источник: Reuters

По информации издания, причинами отказа от обмена стали высокая зарплата 27-летнего бразильца, которая составляет €1 млн в неделю, и желание исполнительного вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда сохранить 26-летнего француза в составе клуба.

Ранее сообщалось, что Погба намерен перейти в испанский «Реал», кроме того, к нему проявляют интерес итальянский «Ювентус» и ПСЖ. Неймаром интересуется испанская «Барселона».

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. За английский клуб Погба, который перешел в 2016 году из «Ювентуса» за рекордные на тот момент €105 млн, всего провел 142 матча, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач. В составе клуба из Манчестера француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной, за французскую команду Погба сыграл в 67 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.