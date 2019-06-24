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20:32 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на футболиста ПСЖ Неймара

ТАСС, 24 июня. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отказался от обмена французского полузащитника Поля Погба на бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщила в понедельник «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание The Independent.

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Источник: Reuters

По информации издания, причинами отказа от обмена стали высокая зарплата 27-летнего бразильца, которая составляет €1 млн в неделю, и желание исполнительного вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда сохранить 26-летнего француза в составе клуба.

Ранее сообщалось, что Погба намерен перейти в испанский «Реал», кроме того, к нему проявляют интерес итальянский «Ювентус» и ПСЖ. Неймаром интересуется испанская «Барселона».

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В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. За английский клуб Погба, который перешел в 2016 году из «Ювентуса» за рекордные на тот момент €105 млн, всего провел 142 матча, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач. В составе клуба из Манчестера француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной, за французскую команду Погба сыграл в 67 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.

В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные €222 млн. В составе французской команды он дважды стал чемпионом Франции (2018, 2019) и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018). В прошедшем сезоне бразилец провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.

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