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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Бузова: После «Барселоны» меня может взять любой клуб, я открыта для предложений

Российская певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от нахождения в расположении «Барселоны».

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«Больше всего во время аренды в «Барселоне» понравилась возможность поиграть на легендарном поле. У нас не все профессиональные футболисты могли на нём погонять мяч, а я, девочка из народа, это смогла. И, конечно, поиграть с такой мировой легендой, как Жулиано Беллетти. Пообщаться и узнать секреты их сплочённой игры, а также задать вопросы по некоторым играм, которые я смотрела по телевизору.

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У меня не стояло основной задачей пообщаться с Пике и Месси. Это было бы очень приятным бонусом, но изначально мне было интересно посмотреть своими глазами и показать своим подписчикам, как живут и где тренируются звезды мирового футбола. Я жила их жизнью, и мне понравилось! Я пообщалась с легендой мирового футбола Беллетти, и мы даже поиграли. Также он показал мне пару своих приёмов. Я теперь круче некоторых российских футболистов.

Кто в составе «Барселоны» самый стильный? В моем сердце — Месси. Такие футболисты, как он, рождаются раз в 1000 лет! Это уникальный игрок, история его жизни поражает. Он сильный духом и заслуживает всех наград, так как своей работоспособностью он доказал своё превосходство в этом виде спорта.

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Еда на базе была для меня вкусной. Я с удовольствием всё пробовала. Нам показывали, как готовят еду, какие продукты использует повар. Мне было это все очень интересно, я даже взяла на заметку некоторые идеи.

Что касается формы команды, я всю свою жизнь болею за «Барсу», поэтому очень нравится всё у них! Мне было приятно получить форму и мяч с автографами всех игроков. У меня вся семья всегда болела за эту команду. Я же питерская, а там у нас культ футбола! Потом, правда, в моей жизни случилась ситуация, и я стала болельщицей одного российского футбольного клуба, но сейчас всё вернулось на круги своя.

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Я дружу со многими российскими футболистами и изнутри знаю, как они живут и тренируются… В моей жизни плотно был российский футбол почти 7 лет. Я там знаю всё. Но, если поступит предложение, подобное «барселонскому», я его рассмотрю. После того, что я узнала, я думаю, меня может взять любой футбольный клуб в основной состав. Я открыта для предложений", — сказала Бузова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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