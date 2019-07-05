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09:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Арсенал» предлагает €35 млн за футболиста «Реала» Лукаса Васкеса

ТАСС, 5 июля. Английский футбольный клуб «Арсенал» намерен приобрести игрока испанского «Реала» Лукаса Васкеса за €35 млн. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание AS.

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Источник: Reuters

По информации источника, о переходе 28-летнего полузащитника может быть объявлено уже на следующей неделе. Сам футболист хочет получать больше игровой практики, он намерен попасть в состав национальной сборной на чемпионат Европы 2020 года.

На игрока также претендуют немецкая «Бавария», французский ПСЖ и итальянский «Интер».

В составе «Реала» Васкес провел 183 матча во всех турнирах, отличился 21 раз и отдал 44 голевые передачи. Вместе с командой он стал чемпионом Испании (2017), обладателем Суперкубка Испании (2018), трижды побеждал в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018), дважды — в Суперкубке УЕФА (2017, 2018) и трижды на клубном чемпионате мира (2016, 2017, 2018).

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В прошедшем сезоне он сыграл 47 встреч, в которых отметился пятью голами и четырьмя голевыми передачами.

В составе сборной страны Васкес сыграл девять матчей, не отметившись результативными действиями. Он принимал участие в чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года в России.

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