«Актобе» ушел от поражения в матче с «Таразом» и избавился от минуса в таблице КПЛ

На 45-й минуте французский нападающий Серж Ньюадзи вывел «Тараз» вперед, но «Актобе» от поражения спас полузащитник Асланбек Какимов, реализовавший пенальти на на 55-й.

Для «Тараза» эта ничья стала четвертой в КПЛ-2019, а для «Актобе» — третьей. С 13 очками жамбылцы идут десятыми, а «красно-белые» занимают последнее, 12-е, место и теперь имеют ноль баллов — перед стартом сезона клуб по решению ФИФА лишился 12 очков.