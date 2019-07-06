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17:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» ушел от поражения в матче с «Таразом» и избавился от минуса в таблице КПЛ

Футболисты «Тараза» сыграли вничью с «Актобе» в домашнем матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 6 июля, и завершилась со счетом 1:1.

На 45-й минуте французский нападающий Серж Ньюадзи вывел «Тараз» вперед, но «Актобе» от поражения спас полузащитник Асланбек Какимов, реализовавший пенальти на на 55-й.

Для «Тараза» эта ничья стала четвертой в КПЛ-2019, а для «Актобе» — третьей. С 13 очками жамбылцы идут десятыми, а «красно-белые» занимают последнее, 12-е, место и теперь имеют ноль баллов — перед стартом сезона клуб по решению ФИФА лишился 12 очков.

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