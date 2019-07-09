Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
20:45
Сараево
Селтик
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» поспорит с «Ман Сити» за лучшего бомбардира Кубка Америки — 2019

Нападающий «Гремио» и сборной Бразилии Эвертон в ближайшее время может стать футболистом «Милана». Об этом сообщает A Bola.

Наверх
Источник: AFP 2019

По информации издания, 23-летний футболист сам желает присоединиться к россонери и уже согласовал детали личного контракта. Итальянскому клубу осталось договориться с бразильским о сумме трансфера. Сообщается о € 40 млн.

Ещё одним претендентом на Эвертона является «Манчестер Сити». По информации итальянских СМИ, «горожане» уже сделали предложение «Гремио».

Напомним, Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки — 2019. На его счету три забитых мяча в шести матчах. Сборная Бразилии стала победителем турнира — в финале подопечные Тите со счётом 3:1 обыграли команду Перу.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Бразилия выиграла Кубок Америки
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые красивые девушки в "Инстаграм"!
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
«Пари Сен-Жермен»: Неймар не прибыл в расположение клуба
«Зенит» объявил о трансфере игрока под музыку из «Санта-Барбары»
Замена вратаря помогла сборной Туниса выйти в 1/4 Кубка Африки
Путин прокомментировал победу российских волейболистов на ЧМ
Движение вниз: как в России умирает женский баскетбол
«Зенит» объявил об уходе футболиста в «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь