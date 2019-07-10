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14:23 (мск), источник: Газета.Ру

Озил может стать самым дорогим трансфером в истории турецкого футбола

Руководство турецкого «Фенербахче» хочет взять в аренду игрока английского «Арсенала».

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает The Sun.

Клуб из Стамбула заинтересовался полузащитником «канониров» Месутом Озилом. Однако проблемой для турецкой команды является то, что у клуба не достаточно средств для выплаты зарплаты игроку.

Хавбек получает годовой оклад в размере €15 млн.

«Фенербахче» хочет уговорить «Арсенал» пойти на уступки и позволить оплачивать лишь часть зарплаты игрока. По схеме, предлагаемой турецким клубом, англичане будут платить €6 млн за Озила, тогда как «Фенербахче» отдаст €9 млн.

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