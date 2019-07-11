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11 июля, источник: Sport24

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Трагедия случилась в ходе матча любительских команд в Аргентине, на севере провинции Санта-Фе, сообщает The Sun. Во время игры из-за сердечного приступа умер 17-летний вратарь одной из команд Рамон Исмаэль Коронель.

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В одном из эпизодов матча в ворота Рамона был назначен пенальти, который он сумел отбить. Юный игрок начал праздновать успех вместе с командой, однако внезапно ему стало плохо, и он рухнул на газон.

Скорой на стадионе не оказалось, и футболиста отправили в больницу на автомобиле болельщика, однако спасти вратаря не удалось — он умер по дороге.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля. Местная прокуратура начала расследование.

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