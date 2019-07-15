Неймар вернулся в ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар прибыл в расположение «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L’Equipe.
Бразильский нападающий Неймар прибыл в расположение «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L’Equipe.
Футболист прилетел из
Бразилец должен был вернуться в Париж 8 июля, однако отказался сделать это. По информации испанских СМИ, Неймар волновался
По данным ряда СМИ, «Барселона» ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Неймара. Так, 12 июля сообщалось, что каталонцы предложили трех своих игроков в обмен на бразильского нападающего.
Бразильский нападающий выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.