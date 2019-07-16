«Тоттенхэм» предложил «Реалу» € 60 млн за возвращение Бэйла

Бэйл уже выступал «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, перейдя в стан лондонцев из «Саутгемптона» за £ 5 млн. В составе «шпор» Гарет провёл 146 матчей во все турнирах на клубном уровне, где забил 43 мяча. В конце летнего трансферного окна Бэйл был куплен «Реалом» за € 100 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.