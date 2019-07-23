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23:06 (мск), источник: Vesti.kz

Хавбек сборной Казахстана Меркель забил первый гол за голландский клуб

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель забил свой первый гол за голландский «Хераклес», передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось 23 июля в товарищеском матче с греческим «Астерасом». На 90-й минуте Меркель установил окончательный счет — 2:0.

За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года. В дебютном сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в плей-офф за место в Лиге Европы, а в мае продлил контракт до 2020 года.

В конце июня Меркель мог покинуть «Хераклес». По информации голландских СМИ, интерес к нему проявляли в чемпионате Казахстана, а футболист тогда даже начал переговоры.

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