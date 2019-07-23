Хавбек сборной Казахстана Меркель забил первый гол за голландский клуб

За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года. В дебютном сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в плей-офф за место в Лиге Европы, а в мае продлил контракт до 2020 года.