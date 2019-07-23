Хавбек сборной Казахстана Меркель забил первый гол за голландский клуб
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель забил свой первый гол за голландский «Хераклес», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель забил свой первый гол за голландский «Хераклес», передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось 23 июля в товарищеском матче с греческим «Астерасом». На 90-й минуте Меркель установил окончательный счет — 2:0.
За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года. В дебютном сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в
В конце июня Меркель мог покинуть «Хераклес». По информации голландских СМИ, интерес к нему проявляли в чемпионате Казахстана, а футболист тогда даже начал переговоры.