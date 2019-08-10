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00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче чемпионата Англии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на своем поле разгромили «Норвич» в матче первого тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в пятницу на «Энфилде», завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 4:1. Голы в составе победителей забили Мохамед Салах (19-я минута), Виргил ван Дейк (28) и Дивок Ориджи (42). У «Норвича» отличились Теему Пукки (64) и Грант Хэнли (7), отправивший мяч в собственные ворота.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет 17 августа на выезде против «Саутгемптона». «Норвич» в этот же день примет «Ньюкасл».

Ливерпуль
4:1
Первый тайм: 4:0
Норвич
Футбол, Англия, Тур 19.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппДаниэль Фарке
Голы
Грант Хэнли7′
Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)64′
Мохамед Салах(Роберту Фирмину)19′
Виргил ван Дейк(Мохамед Салах)28′
Дивок Ориги(Трент Александр-Арнолд)42′
Составы команд
66Трент Александр-Арнолд
1Тим Крул
26Эндрю Робертсон
2Макс Ааронс
4Виргил ван Дейк
12Джамал Льюис
12Джо Гомес
4Бен Годфри
14Джордан Хендерсон
5Грант Хэнли
5Джорджиньо Вайналдум
14Тодд Кантуэлл
3Фабинью
17Эмилиано Буэндия
65′
11Мохамед Салах
23Кенни Маклин
1Алиссон
39′
18Марко Штиперманн
58′
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
10Мориц Ляйтнер
60′
9Роберту Фирмину
86′
22Теему Пукки
83′
7Джеймс Милнер
20Йосип Дрмич
27Дивок Ориги
74′
19Том Трибулль
70′
10Садио Мане
11Онель Эрнандес
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
9Фолы9
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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