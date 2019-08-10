«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче чемпионата Англии
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на своем поле разгромили «Норвич» в матче первого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на своем поле разгромили «Норвич» в матче первого тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в пятницу на «Энфилде», завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 4:1. Голы в составе победителей забили Мохамед Салах (19-я минута), Виргил ван Дейк (28) и Дивок Ориджи (42). У «Норвича» отличились Теему Пукки (64) и Грант Хэнли (7), отправивший мяч в собственные ворота.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет 17 августа на выезде против «Саутгемптона». «Норвич» в этот же день примет «Ньюкасл».
|Юрген Клопп
|Даниэль Фарке
|Грант Хэнли
|7′
|Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)
|64′
|Мохамед Салах(Роберту Фирмину)
|19′
|Виргил ван Дейк(Мохамед Салах)
|28′
|Дивок Ориги(Трент Александр-Арнолд)
|42′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|1
|Тим Крул
|26
|Эндрю Робертсон
|2
|Макс Ааронс
|4
|Виргил ван Дейк
|12
|Джамал Льюис
|12
|Джо Гомес
|4
|Бен Годфри
|14
|Джордан Хендерсон
|5
|Грант Хэнли
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|14
|Тодд Кантуэлл
|3
|Фабинью
|17
|Эмилиано Буэндия
65′
|11
|Мохамед Салах
|23
|Кенни Маклин
|1
|Алиссон
39′
|18
|Марко Штиперманн
58′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|10
|Мориц Ляйтнер
60′
|9
|Роберту Фирмину
86′
|22
|Теему Пукки
83′
|7
|Джеймс Милнер
|20
|Йосип Дрмич
|27
|Дивок Ориги
74′
|19
|Том Трибулль
70′
|10
|Садио Мане
|11
|Онель Эрнандес
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)