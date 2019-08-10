«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в пятницу на «Энфилде», завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 4:1. Голы в составе победителей забили Мохамед Салах (19-я минута), Виргил ван Дейк (28) и Дивок Ориджи (42). У «Норвича» отличились Теему Пукки (64) и Грант Хэнли (7), отправивший мяч в собственные ворота.