Между «Барсой» и «Реалом»: Неймар уйдет из «ПСЖ», но куда?
Симпатии бразильца на стороне
Симпатии бразильца на стороне
Еще когда Неймар начинал играть за «Сантос», всему миру было понятно, что в чемпионате Бразилии этот игрок надолго не задержится. Интерес к молодому таланту проявляли многие, но в итоге их осталось двое: «Реал» и «Барселона», два гранда с мировым именем, всеми правдами и неправдами пытались заполучить неограненный бриллиант.
Удачливее и расторопнее оказалась «Барса», купив бразильца в 2013 (и отдав за него больше 80 миллионов евро, причем около половины этой суммы забрал себе отец игрока). Четыре года спустя каталонцы, сами того не желая, выручили на трансфере Неймара 222 миллиона евро, и форвард отправился покорять французский чемпионат, попутно перейдя из тени Месси в тень Мбаппе. Сейчас звездный нападающий всеми силами пытается прийти обратно.
Несмотря на то, что «Барселона» в это трансферное окно приобрела Гризманна, помимо которого в атаке «Барсы» значатся Коутинью, Суарес, Дембеле и Месси, президент
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан никогда не говорил, что хочет взять в команду 27-летнего бразильца, но для президента «Реала» согласие тренера не нужно. Флорентино Перес преследует две цели: купить одного из самых популярных игроков в мире и насолить «Барселоне». Для маркетинговой составляющей Неймар подходит идеально: несмотря на два скомканных сезона в Париже, бразилец
Сможет ли Зидан разместить обоих на поле? Ответ скорее отрицательный. И Азар, и Неймар — крайние нападающие, предпочитающие смещаться с левого края в центр. В схеме 4−3−3
Каталонцы недавно отчитались о годовой прибыли в 4 миллиона евро и тут же купили Гризманна за 120 миллионов. Учитывая, что «ПСЖ» просит за свою звезду минимум 200 миллионов, отказываясь обменивать игроков или отдавать Неймара в аренду, вернуть игрока непросто. У клуба попросту нет денег, чтобы позволить себе одного из самых дорогих футболистов современности: те деньги, которые получили за Неймара два года тому назад, ушли на Дембеле и Коутинью.
Хосеп Бартомеу преследует те же цели, что и Флорентино Перес: переход Неймара выгоден с имиджевой и финансовой точки зрения. Да, трансфер игрока стоит дорого, однако популярность футболиста в конечном счете перекрывает расходы.
Судя по слухам, каталонцы с удовольствием избавились бы от Коутинью. Возможно, каталонцы готовы расстаться и с Дембеле, который пока не показывает той игры, которой от него ждали. «Барса», не исключено, предложит «ПСЖ» обоих, лишь бы вернуть Неймара, но устроит ли такая схема руководство парижан?
Мнения корреспондентов «СЭ» по поводу будущего Неймара разделились. Один из нас считает, что несмотря на желание Неймара уйти, а также на реакцию фанатов парижского клуба, которые требуют продажи форварда, в ближайшей перспективе для бразильца нет лучшего клуба, чем нынешний. «ПСЖ» нужен левый нападающий, и Ди Мария явно не потянет роль примы. Учитывая, что Кавани не молодеет, а Мбаппе не
Однако другой из нас верит в то, что Неймар выберет футбол и вернется на «Камп Ноу». Он фактически признал, что совершил большую ошибку, переехав в Париж. Бразилец готов снова играть там, где его друзья, где он показывал фантастический футбол и где его
Приход этого футболиста добавит вариативности игре «Барсы», которая стала блекнуть и терять зрелищность. А найти место на поле можно всем. Как вам, к примеру такая расстановка?
Понятно, что она подходит не для каждого соперника. Но и Суарес не вечен, и матчей в сезоне очень много, чтобы не использовать ротацию игроков.
Судя по всему, парижский клуб готовится к расставанию с одной из своих главных звезд. Как сообщили испанские СМИ,
До конца трансферного окна меньше трех недель. Сегодня в Париж прилетела делегация «Барселоны» — технический секретарь Эрик Абидаль, менеджер Хавьер Бордас и специалист по бразильскому рынку Андре Кури, участвовавший в организации переезда Неймара в Каталонию. Во Франции их ждал спортивный директор «ПСЖ» Леонардо. Туда же приехал и агент Филиппе Коутинью Киа Джурабчан.