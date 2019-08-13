Между «Барсой» и «Реалом»: Неймар уйдет из «ПСЖ», но куда?

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По второму кругу

Еще когда Неймар начинал играть за «Сантос», всему миру было понятно, что в чемпионате Бразилии этот игрок надолго не задержится. Интерес к молодому таланту проявляли многие, но в итоге их осталось двое: «Реал» и «Барселона», два гранда с мировым именем, всеми правдами и неправдами пытались заполучить неограненный бриллиант.

Удачливее и расторопнее оказалась «Барса», купив бразильца в 2013 (и отдав за него больше 80 миллионов евро, причем около половины этой суммы забрал себе отец игрока). Четыре года спустя каталонцы, сами того не желая, выручили на трансфере Неймара 222 миллиона евро, и форвард отправился покорять французский чемпионат, попутно перейдя из тени Месси в тень Мбаппе. Сейчас звездный нападающий всеми силами пытается прийти обратно.

Несмотря на то, что «Барселона» в это трансферное окно приобрела Гризманна, помимо которого в атаке «Барсы» значатся Коутинью, Суарес, Дембеле и Месси, президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заинтересовался возможностью вернуть самого дорогого бразильца на планете. Неймар публично сказал, что хочет уйти из «ПСЖ», но тут в дело вмешался Мадрид.

Зачем Неймар «Реалу»

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан никогда не говорил, что хочет взять в команду 27-летнего бразильца, но для президента «Реала» согласие тренера не нужно. Флорентино Перес преследует две цели: купить одного из самых популярных игроков в мире и насолить «Барселоне». Для маркетинговой составляющей Неймар подходит идеально: несмотря на два скомканных сезона в Париже, бразилец по-прежнему популярен, и его покупка продолжит эру «галактикос» в Мадриде. Если говорить о футбольной составляющей, все гораздо сложнее: Неймар не нужен «Мадриду» как игрок — на место левого нападающего «Реал» только что купил Эдена Азара.

Сможет ли Зидан разместить обоих на поле? Ответ скорее отрицательный. И Азар, и Неймар — крайние нападающие, предпочитающие смещаться с левого края в центр. В схеме 4−3−3 кто-то один должен будет уйти на правый фланг, и никому из них это явно не понравится. Бывший игрок «Челси» справа играет неубедительно, Неймар практически никогда не выходил на правом фланге (был опыт в первом сезоне в «Барсе», больше к нему не возвращались). Зидан мог бы попробовать сыграть 4−2−3−1 с Бензема или Йовичем на острие атаки и Неймаром на позиции «под нападающим», в то время как Азар начинал бы атаки слева. Однако и такая схема при минимальном рассмотрении выглядит неудачной: двое высококлассных игроков будут мешать друг другу, так как привыкли действовать в одной зоне.

Зачем Неймар «Барселоне»

Каталонцы недавно отчитались о годовой прибыли в 4 миллиона евро и тут же купили Гризманна за 120 миллионов. Учитывая, что «ПСЖ» просит за свою звезду минимум 200 миллионов, отказываясь обменивать игроков или отдавать Неймара в аренду, вернуть игрока непросто. У клуба попросту нет денег, чтобы позволить себе одного из самых дорогих футболистов современности: те деньги, которые получили за Неймара два года тому назад, ушли на Дембеле и Коутинью.

Хосеп Бартомеу преследует те же цели, что и Флорентино Перес: переход Неймара выгоден с имиджевой и финансовой точки зрения. Да, трансфер игрока стоит дорого, однако популярность футболиста в конечном счете перекрывает расходы.

Судя по слухам, каталонцы с удовольствием избавились бы от Коутинью. Возможно, каталонцы готовы расстаться и с Дембеле, который пока не показывает той игры, которой от него ждали. «Барса», не исключено, предложит «ПСЖ» обоих, лишь бы вернуть Неймара, но устроит ли такая схема руководство парижан?

Что делать Неймару?

Мнения корреспондентов «СЭ» по поводу будущего Неймара разделились. Один из нас считает, что несмотря на желание Неймара уйти, а также на реакцию фанатов парижского клуба, которые требуют продажи форварда, в ближайшей перспективе для бразильца нет лучшего клуба, чем нынешний. «ПСЖ» нужен левый нападающий, и Ди Мария явно не потянет роль примы. Учитывая, что Кавани не молодеет, а Мбаппе не сегодня-завтра соберется в «Реал», Неймар вполне может взять на себя роль лидера в атаке без всяких оговорок и повести парижан к победе в Лиге чемпионов. «Барсе» с Гризманном и Мадриду с Азаром бразилец уже не нужен. Будущее кажется очевидным: он остается.

Однако другой из нас верит в то, что Неймар выберет футбол и вернется на «Камп Ноу». Он фактически признал, что совершил большую ошибку, переехав в Париж. Бразилец готов снова играть там, где его друзья, где он показывал фантастический футбол и где его когда-то сильно любили. Кстати, говорят, и в деньгах он готов «подвинуться» — предпочитает 23 миллиона в год от «Барсы» 30 миллионам «Реала». Так что и в этом класико, как и во многих последних, победа будет за сине-гранатовыми.

Приход этого футболиста добавит вариативности игре «Барсы», которая стала блекнуть и терять зрелищность. А найти место на поле можно всем. Как вам, к примеру такая расстановка?

Источник: Спорт-Экспресс

Понятно, что она подходит не для каждого соперника. Но и Суарес не вечен, и матчей в сезоне очень много, чтобы не использовать ротацию игроков.

Судя по всему, парижский клуб готовится к расставанию с одной из своих главных звезд. Как сообщили испанские СМИ, фан-шоп на «Парк де Пренс» очищают от всего, что связано с именем бразильца. На первой странице интернет-магазина его снимков уже нет — там Мбаппе, Верратти и Тиагу Силва. Снимки Неймара, впрочем, еще полностью не удалены — попадаются на некоторых страницах с аттрибутикой.