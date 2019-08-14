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12:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рони Лопеш перешел из «Монако» в «Севилью»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Португальский полузащитник Рони Лопеш сменил «Монако» на «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

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Контракт Лопеша с «Севильей» рассчитан на пять лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил четыре гола в 29 матчах за «Монако».

Ранее в среду из «Севильи» в «Монако» перешел французский форвард Виссам Бен Йеддер.

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