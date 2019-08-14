Рони Лопеш перешел из «Монако» в «Севилью»
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Португальский полузащитник Рони Лопеш сменил «Монако» на «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Португальский полузащитник Рони Лопеш сменил «Монако» на «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Контракт Лопеша с «Севильей» рассчитан на пять лет.
В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил четыре гола в 29 матчах за «Монако».
Ранее в среду из «Севильи» в «Монако» перешел французский форвард Виссам Бен Йеддер.