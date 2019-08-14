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15:34 (мск), источник: Газета.Ру

Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом

Нападающий английского «Дерби Каунти» Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям, который должен помочь футболисту спасти брак, сообщает The Sun.

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Источник: Reuters

Руни пытается завязать с алкоголем.

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«В США Уэйн много пил, что сказалось на его отношениях с женой. Он уничтожал себя, выпивая вечерами. Но по возвращении на родину хочет все исправить, начать с чистого листа. Руни знает, что отказ от алкоголя всем на пользу», — заявил источник, близкий к семье форварда.

Руни — воспитанник «Эвертона». В 2004 году «Манчестер Юнайтед» купил его за €37 млн.

В составе «МЮ» Руни сыграл в 559 матчах, став автором 253 голов и 146 результативных передач.

В 2017 году нападающий вновь вернулся в «Эвертон», но уже через год переехал в США.

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