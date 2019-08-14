Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом
Нападающий английского «Дерби Каунти» Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям, который должен помочь футболисту спасти брак, сообщает The Sun.
Нападающий английского «Дерби Каунти» Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям, который должен помочь футболисту спасти брак, сообщает The Sun.
Руни пытается завязать с алкоголем.
«В США Уэйн много пил, что сказалось на его отношениях с женой. Он уничтожал себя, выпивая вечерами. Но по возвращении на родину хочет все исправить, начать с чистого листа. Руни знает, что отказ от алкоголя всем на пользу», — заявил источник, близкий к семье форварда.
Руни — воспитанник «Эвертона». В 2004 году «Манчестер Юнайтед» купил его за €37 млн.
В составе «МЮ» Руни сыграл в 559 матчах, став автором 253 голов и 146 результативных передач.
В 2017 году нападающий вновь вернулся в «Эвертон», но уже через год переехал в США.