Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом

«В США Уэйн много пил, что сказалось на его отношениях с женой. Он уничтожал себя, выпивая вечерами. Но по возвращении на родину хочет все исправить, начать с чистого листа. Руни знает, что отказ от алкоголя всем на пользу», — заявил источник, близкий к семье форварда.