Казахстанский клуб расстался с легионером через 43 дня после подписания контракта
Сенегальский нападающий Малик Мане покинул «Атырау». Об этом сообщает
Сенегальский нападающий Малик Мане покинул «Атырау». Об этом сообщает
Причиной ухода Мане называются семейные обстоятельства. В «Атырау» он перешел 4 июля и провел в клубе 43 дня, сыграв четыре матча без результативных действий в КПЛ.
Ранее в Казахстане Мане выступал за «Акжайык», «Тараз» и «Актобе», куда перешел в 2011 году. Всего в КПЛ сенегалец провел 103 матча и забил 37 голов, четыре из которых с пенальти.
Также в карьере 30-летнего Мане были албанский «Лячи», китайский «Нэй Мэнгу Чжунъю», саудийский «Наджран», норвежские «Хенефеос», «Согндал» и «Санннефьорд», австралийский «Сентрал Кост Маринерс», шведский «Гетеборг» и сенегальский «Каса Спорт».