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15:41 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб расстался с легионером через 43 дня после подписания контракта

Сенегальский нападающий Малик Мане покинул «Атырау». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Причиной ухода Мане называются семейные обстоятельства. В «Атырау» он перешел 4 июля и провел в клубе 43 дня, сыграв четыре матча без результативных действий в КПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в Казахстане Мане выступал за «Акжайык», «Тараз» и «Актобе», куда перешел в 2011 году. Всего в КПЛ сенегалец провел 103 матча и забил 37 голов, четыре из которых с пенальти.

Также в карьере 30-летнего Мане были албанский «Лячи», китайский «Нэй Мэнгу Чжунъю», саудийский «Наджран», норвежские «Хенефеос», «Согндал» и «Санннефьорд», австралийский «Сентрал Кост Маринерс», шведский «Гетеборг» и сенегальский «Каса Спорт».

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