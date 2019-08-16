Казахстанский клуб расстался с легионером через 43 дня после подписания контракта

Причиной ухода Мане называются семейные обстоятельства. В «Атырау» он перешел 4 июля и провел в клубе 43 дня, сыграв четыре матча без результативных действий в КПЛ.

Ранее в Казахстане Мане выступал за «Акжайык», «Тараз» и «Актобе», куда перешел в 2011 году. Всего в КПЛ сенегалец провел 103 матча и забил 37 голов, четыре из которых с пенальти.