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16 августа, источник: ТАСС

«Бавария» и «Герта» сыграли вничью в первом матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 августа. Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с берлинской «Гертой» со счетом 2:2 в стартовом матче чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.

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Источник: AP 2019

Счет на 24-й минуте открыл нападающий хозяев Роберт Левандовский. Затем «Герта» забила в ворота «Баварии» два мяча за две минуты, отличились Ведад Ибишевич (36) и Марко Груич (38). Во втором тайме Левандоский сравнял счет, на 60-й минуте реализовав пенальти, назначенный за фол против него со стороны Груича.

В следующем туре «Бавария» 24 августа в гостях сыграет с «Шальке», «Герта» 25 августа примет «Вольфсбург».

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Бавария
2:2
Первый тайм: 1:2
Герта
Футбол, Германия, Тур 116.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Нико КовачАнте Чович
Голы
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)24′
Ведад Ибишевич(Ондрей Дуда)36′
Роберт Левандовски60′
Марко Груич(Ведад Ибишевич)38′
Составы команд
1Мануэль Нойер
22Руне Ярстейн
4Никлас Зюле
4Карим Рекик
5Бенжамен Павар
75′
5Никлас Штарк
27Давид Алаба
13Лукас Клюнтер
32Джошуа Киммих
17Максимилиан Миттельштедт
90+1′
6Тиагу Алькантара
6Владимир Дарида
17′
24Корентен Толиссо
11Мэттью Леки
29Кингсли Коман
15Марко Груич
58′
9Роберт Левандовски
76′
10Ондрей Дуда
78′
22Серж Гнабри
87′
3Пер Сильян Шельбред
19Альфонсо Дэйвис
19Ведад Ибишевич
63′
25Томас Мюллер
71′85′
9Александр Эссвайн
35Ренату Санчеш
28Доди Лукебакио
68′
27Дави Зельке
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)6
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
12Угловые0
6Фолы18
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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