«Бавария» и «Герта» сыграли вничью в первом матче чемпионата Германии по футболу

Счет на 24-й минуте открыл нападающий хозяев Роберт Левандовский. Затем «Герта» забила в ворота «Баварии» два мяча за две минуты, отличились Ведад Ибишевич (36) и Марко Груич (38). Во втором тайме Левандоский сравнял счет, на 60-й минуте реализовав пенальти, назначенный за фол против него со стороны Груича.