«Бавария» и «Герта» сыграли вничью в первом матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 16 августа. Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с берлинской «Гертой» со счетом 2:2 в стартовом матче чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.
ТАСС, 16 августа. Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с берлинской «Гертой» со счетом 2:2 в стартовом матче чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.
Счет на 24-й минуте открыл нападающий хозяев Роберт Левандовский. Затем «Герта» забила в ворота «Баварии» два мяча за две минуты, отличились Ведад Ибишевич (36) и Марко Груич (38). Во втором тайме Левандоский сравнял счет, на 60-й минуте реализовав пенальти, назначенный за фол против него со стороны Груича.
В следующем туре «Бавария» 24 августа в гостях сыграет с «Шальке», «Герта» 25 августа примет «Вольфсбург».
|Нико Ковач
|Анте Чович
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|24′
|Ведад Ибишевич(Ондрей Дуда)
|36′
|Роберт Левандовски
|60′
|Марко Груич(Ведад Ибишевич)
|38′
|1
|Мануэль Нойер
|22
|Руне Ярстейн
|4
|Никлас Зюле
|4
|Карим Рекик
|5
|Бенжамен Павар
75′
|5
|Никлас Штарк
|27
|Давид Алаба
|13
|Лукас Клюнтер
|32
|Джошуа Киммих
|17
|Максимилиан Миттельштедт
90+1′
|6
|Тиагу Алькантара
|6
|Владимир Дарида
17′
|24
|Корентен Толиссо
|11
|Мэттью Леки
|29
|Кингсли Коман
|15
|Марко Груич
58′
|9
|Роберт Левандовски
76′
|10
|Ондрей Дуда
78′
|22
|Серж Гнабри
87′
|3
|Пер Сильян Шельбред
|19
|Альфонсо Дэйвис
|19
|Ведад Ибишевич
63′
|25
|Томас Мюллер
71′85′
|9
|Александр Эссвайн
|35
|Ренату Санчеш
|28
|Доди Лукебакио
68′
|27
|Дави Зельке
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|0
|6
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Харм Осмерс(Германия)