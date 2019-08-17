Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.08
Атлетик
Барселона
10
Футбол. Зарубежный
16.08
Лион
Анже
60
Футбол. Зарубежный
16.08
Бавария
Герта
22
Футбол. Премьер-лига
16.08
Оренбург
Сочи
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Бернли
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
00:06 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 16 августа. «Барселона» в гостях проиграла «Атлетику» со счетом 0:1 в стартовом матче чемпионата Испании по футболу сезона-2019/20.

Наверх
Источник: AFP 2019

Победу хозяевам на 89-й минуте принес гол 38-летнего форварда Арица Адуриса, забитый ударом в падении через себя. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте.

В матче не принял участия аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард продолжает восстанавливаться от травмы ноги, из-за которой он был вынужден пропустить тур команды по США. В составе «Барселоны» первый официальный матч провели голландский полузащитник Френки де Йонг, перешедший из амстердамского «Аякса», и французский нападающий Антуан Гризманн, который пришел в команду из мадридского «Атлетико».

В следующем туре «Барселона», которая является действующим чемпионом Испании, 25 августа примет «БеЕтис», «Атлетик» 24 августа в гостях сыграет с «Хетафе».

Читайте также
Атлетик
1:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 116.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоЭрнесто Вальверде
Голы
Ариц Адурис(Андер Капа)89′
Составы команд
1Унаи Симон
1Марк-Андре тер Штеген
21Андер Капа
2Нелсон Семеду
17Юри Берчиче
18Жорди Альба
3Унаи Нуньес
65′
3Жерар Пике
60′
5Йерай Альварес
15Клеман Лангле
10Гоньи Икер Муниаин
21Френки де Йонг
22Эскудеро Рауль Гарсия
11Усман Дембеле
14Дани Гарсия
17Антуан Гризманн
18Оскар Де Маркос
66′
20Сержи Роберто
76′
34Ойян Сансет
27Карлес Перес
9Иньяки Уильямс
88′
19Карлес Аленья
45′
20Ариц Адурис
4Иван Ракитич
8Унаи Лопес
81′
9Луис Суарес
37′
7Беньят Эчеварриа
12Рафинья
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
14Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
Артем Дзюба и Англия: новые детали несостоявшегося трансфера
Первый гол в ЧР принес «Сочи» ничью в матче с «Оренбургом»
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
«Бавария» не смогла обыграть «Герту» на старте сезона Бундеслиги
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и возглавил Эредивизи
Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» в матче за Суперкубок УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь