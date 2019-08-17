«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании по футболу

Победу хозяевам на 89-й минуте принес гол 38-летнего форварда Арица Адуриса, забитый ударом в падении через себя. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте.

В матче не принял участия аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард продолжает восстанавливаться от травмы ноги, из-за которой он был вынужден пропустить тур команды по США. В составе «Барселоны» первый официальный матч провели голландский полузащитник Френки де Йонг, перешедший из амстердамского «Аякса», и французский нападающий Антуан Гризманн, который пришел в команду из мадридского «Атлетико».