«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 16 августа. «Барселона» в гостях проиграла «Атлетику» со счетом 0:1 в стартовом матче чемпионата Испании по футболу сезона-2019/20.
ТАСС, 16 августа. «Барселона» в гостях проиграла «Атлетику» со счетом 0:1 в стартовом матче чемпионата Испании по футболу сезона-2019/20.
Победу хозяевам на 89-й минуте принес гол 38-летнего форварда Арица Адуриса, забитый ударом в падении через себя. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте.
В матче не принял участия аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард продолжает восстанавливаться от травмы ноги,
В следующем туре «Барселона», которая является действующим чемпионом Испании, 25 августа примет «БеЕтис», «Атлетик» 24 августа в гостях сыграет с «Хетафе».
|Гаиска Гаритано
|Эрнесто Вальверде
|Ариц Адурис(Андер Капа)
|89′
|1
|Унаи Симон
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|21
|Андер Капа
|2
|Нелсон Семеду
|17
|Юри Берчиче
|18
|Жорди Альба
|3
|Унаи Нуньес
65′
|3
|Жерар Пике
60′
|5
|Йерай Альварес
|15
|Клеман Лангле
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|21
|Френки де Йонг
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|11
|Усман Дембеле
|14
|Дани Гарсия
|17
|Антуан Гризманн
|18
|Оскар Де Маркос
66′
|20
|Сержи Роберто
76′
|34
|Ойян Сансет
|27
|Карлес Перес
|9
|Иньяки Уильямс
88′
|19
|Карлес Аленья
45′
|20
|Ариц Адурис
|4
|Иван Ракитич
|8
|Унаи Лопес
81′
|9
|Луис Суарес
37′
|7
|Беньят Эчеварриа
|12
|Рафинья
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)